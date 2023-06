Policial de Denver pode perder a perna após caminhão de bombeiros atingi-lo no desfile do Nuggets

Departamento de Polícia de Denver. funcionários revelaram durante uma entrevista coletiva na quinta-feira que o policial que foi atropelado por um caminhão de bombeiros no pepitas desfile do campeonato poderia perder a perna, de acordo com TMZ Sports.

Nikola Jokic e Jamal Murray estavam no caminhão de bombeiros que atingiu e feriu o policial. Eles não sofreram ferimentos e foram socorridos para fora do veículo logo após o incidente.

Nikola Jokic e Jamal Murray dirigem o que parece ser um tanque por Denver

O policial sofreu uma “lesão na perna” e está em “estado grave e estável”, anunciou o departamento de polícia.

Ainda não está claro como a situação se desenrolou, mas o oficial estava participando da cerimônia.

As autoridades estão investigando o incidente, disse o Departamento de Polícia de Denver em um comunicado.

Jamal Murray tenta animar público

Vários policiais vieram em socorro de seu colega de trabalho enquanto os fãs do Nuggets assistiam em estado de choque.

Murray observou a cena se desenrolar do caminhão de bombeiros, olhando para baixo tentando decifrar o que estava acontecendo.

Assim que o policial foi levado às pressas para o hospital e o caminhão de bombeiros foi desligado, Murray ergueu o troféu Larry O’Brien para animar a multidão preocupada.

Jokic e Murray passaram a andar em um tanque.