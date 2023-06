Polishop OFERECE VAGAS de EMPREGO em SP e AL

A Polishop, famosa empresa verdadeiramente multicanal, que visa oferecer sempre produtos e serviços inovadores, está contratando novas pessoas para o seu quadro de profissionais. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, dê uma olhada na lista de oportunidades em aberto:

Gerente de Loja – Limeira – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Administração Pessoal – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Gerente de Produto – São Paulo – SP – Desenvolvimento de Produto;

Auxiliar Administrativo/Financeiro – São Paulo – SP – Administração Geral;

Business Partner – São Paulo – SP – Recursos Humanos;

Vendedor (a) – Arapiraca – AL – Venda Interna;

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Venda Interna;

Vendedor (a) de Loja – Limeira – SP – Lojas / Shopping;

Analista de DP – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Gerente de Loja – São José do Rio Preto – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Produtos – São Paulo – SP – Administração Geral;

Vendedor (a) de Loja – Campinas – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Polishop

Sobre a Polishop, é importante deixar claro que a rede de lojas está presente no mercado desde 1999, há quase 25 anos. Através de uma grande rede de canais de comunicação, distribuição e vendas, a rede consegue alcançar hoje mais de 180 milhões de brasileiros.

Além disso, a Polishop é uma empresa que está sempre buscando inovação e qualidade em seus produtos e serviços, e isso é refletido em sua equipe. Com um ambiente descontraído e dinâmico, a empresa oferece diversas oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Por fim, valoriza a diversidade e a inclusão, criando um ambiente de trabalho acolhedor e respeitoso para todos os seus funcionários. Isto é, pode ser uma ótima oportunidade para entrar em uma grande empresa!

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



