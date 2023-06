Ponte do rio Yellowstone desmorona descarrilando um trem na água

A ponte que atravessa o Rio Yellowstone em Montana desabou no início do sábado, mergulhando partes de um trem de carga que transportava materiais perigosos na água corrente abaixo.

Os vagões transportavam asfalto e enxofre, disse David Stamey, chefe dos serviços de emergência do condado de Stillwater. As autoridades fecharam as entradas de água potável a jusante enquanto avaliavam o perigo. Um repórter da Associated Press testemunhou uma substância amarela saindo de alguns dos vagões-tanque.

No entanto, Stamey disse que não havia perigo imediato para as equipes que trabalhavam no local e que o material perigoso estava sendo diluído pelo rio cheio. Havia oito vagões no rio ou na parte da ponte que desabou.

A tripulação do trem estava segura e não houve feridos, disse o porta-voz da Montana Rail Link, Andy Garland, em um comunicado.

Equipes da ferrovia estiveram no local Condado de Stillwater, perto da cidade de Columbus, cerca de 40 milhas (cerca de 64 quilômetros) a oeste de Billings. A área fica em uma parte pouco povoada do Vale do Rio Yellowstone, cercada por fazendas e terras agrícolas. O rio flui para longe do Parque Nacional de Yellowstone, que fica a cerca de 177 quilômetros a sudoeste.

“Estamos empenhados em abordar quaisquer impactos potenciais na área como resultado deste incidente e trabalhar para entender as razões por trás do acidente”, disse Garland.

No condado vizinho de Yellowstone, as autoridades disseram que instituíram medidas de emergência nas estações de tratamento de água devido ao “potencial derramamento de materiais perigosos” e pediram aos moradores que economizassem água.

A causa do desabamento está sob investigação. O rio estava cheio com as fortes chuvas recentes, mas não está claro se isso foi um fator.

Os Serviços de Emergência em Desastres de Montana foram notificados. Administração Ferroviária Federal oficiais estiveram no local.

Kelly Hitchcock dos Usuários de Água de Columbus cortaram o fluxo de água do rio para uma vala de irrigação a jusante da ponte desabada para evitar que o conteúdo dos vagões-tanque chegasse às terras agrícolas próximas. O Gabinete do Xerife do Condado de Stillwater ligou para o grupo no sábado de manhã para alertá-lo sobre o colapso, disse Hitchcock.

O Yellowstone registrou inundações recordes em 2022, que causaram grandes danos ao Parque Nacional de Yellowstone e às cidades adjacentes em Montana.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA observa que o enxofre é um elemento comum usado como fertilizante, bem como inseticida, fungicida e raticida.