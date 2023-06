Por que investir em uma unidade da rede Spoleto?

Investir em uma rede de alimentação sempre terá uma lucratividade grande, uma vez que este setor de franquia, é o que mais lucra no Brasil atualmente. Ainda mais, com uma rede de comida italiana, a qual é a “queridinha” dos brasileiros. Por isso que hoje, indicaremos porque investir em uma unidade da rede Spoleto.

A Spoleto existe há mais de duas décadas e agora possui 331 unidades franqueadas em 25 estados brasileiros, tornando-se a maior rede de restaurantes italianos do país. Além disso, passou por uma atualização gastronômica em 2016, modernizando as operações, arquitetura e infraestrutura. Faz parte do Grupo Trigo, que é 100% brasileiro, e tem como meta, fazer a comida saborosa acessível a todos.

Segundo pesquisa de desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF) referente ao terceiro trimestre de 2022, esse setor cresceu 31% no ano em relação a 2021.

Descubra tudo o que há para saber sobre a rede Spoleto e decida por si se vale a pena investir o seu dinheiro.

Conheça a história da Spoleto: uma rede de restaurantes italianos

Em 1999, abriu seu primeiro restaurante no Rio de Janeiro, Brasil. Ele se inspira na culinária italiana, mas opera em um ambiente casual rápido, com um cardápio que apresenta uma grande variedade de tipos de massas. Além disso, conta com uma ampla seleção de risotos, saladas, carnes e sobremesas.

É membro do Grupo Trigo ao lado do japonês Koni, do francês Lebonton e dos promissores China in Box e Gendai. A missão do Grupo, é tornar a comida saborosa acessível a todos. E assim, continuam com a tradição, desde que os fundadores da empresa se aventuraram pela primeira vez no mundo gastronômico com a criação do Guilhermina Café em 1992.

Com 331 restaurantes em 127 cidades em 25 estados, o Spoleto é atualmente a maior rede de restaurantes italianos do país. É considerada uma das melhores redes brasileiras e reconhecida como tal com 16 Selos de Excelência ABF.

Qual é o preço de uma unidade franqueada da Spoleto?



O investimento inicial de uma unidade franqueada, Spoleto, gira em torno de R$ 600 mil. Isso inclui a taxa de rede de R$ 60 mil, o capital de giro, a reforma do espaço que utilizará para instalação da unidade, compra de móveis e equipamentos.

O contrato de franqueamento é de 5 anos, sendo renovável quantas vezes for solicitado. Mas, a cada renovação, será cobrado o valor da taxa de rede. Além disso, é cobrado um imposto de fundo de promoção de 2% (também conhecido como propaganda ou marketing). Esse dinheiro corresponde a contribuição do franqueado para o marketing institucional da rede de redes e outros esforços promocionais. O ciclo de cobrança é normalmente mensal e o valor que deve pode ser determinado como uma porcentagem dos ganhos ou uma taxa fixa.

As redes cobram uma taxa de marketing de 2% a 5% do faturamento bruto, conforme informado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Ainda a ABF destaca, que o franqueado pode e deve ter acesso a detalhes sobre esses custos, na COF (Circular de Oferta de Rede).

No entanto, a Spoleto também tem uma taxa de royalties de 6%, cobrada pelo uso da marca e do know-how durante a vigência do contrato.

Esses valores são normalmente coletados mensalmente e baseados em uma porcentagem do lucro bruto da unidade ou todo o dinheiro obtido com as vendas. Lembre-se de que este valor mudará dependendo do formato da unidade franqueada.

Além disso, a estimativa de faturamento mensal é de R$ 155 mil, sendo que a lucratividade gira em torno de 9% a 12% do faturamento do mês. Quanto à expectativa de retorno do investimento, deve ocorrer entre 25 e 35 meses.

Quais são os formatos de negócios oferecidos pela rede Spoleto?

A rede oferece dois modelos de negócios distintos: um restaurante baseado em shopping e um restaurante de rua. Assim, o investimento inicial varia entre R$ 600 mil e 640 mil. Examine os atributos de cada um, na sequência.

Restaurante de Shopping

Um restaurante de shopping, necessita de uma área de 26 m2, se estiver localizada em uma praça de alimentação, já que os clientes podem comer na área comum.

Nesse caso, o investimento inicial é de pelo menos R$ 600 mil. A força de trabalho consiste entre sete e doze colaboradores, quantidade padrão dos formatos oferecidos.

Restaurante de rua

Para um restaurante no nível da rua, é necessário um espaço maior de 150 m2, para acomodar a infraestrutura operacional do restaurante e proporcionar um ambiente propício ao consumo interno. Nesse caso, o investimento inicial é de pelo menos R$ 640 mil. A força de trabalho consiste entre sete e doze colaboradores.