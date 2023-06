Por que Kevin Durant e Aaron Rodgers treinam juntos: não faça perguntas

A A foto de duas das maiores estrelas do esporte da América está se tornando viral e causou muita confusão para os fãs.

As estrelas do esporte em questão são lendas do basquete Kevin Durant de Phoenix Sunse Jatos de Nova York estrela Aaron Rodgersque é um quarterback do futebol americano.

Realmente não há muito em comum entre os dois esportes, mas parece que as estrelas têm treinado juntas. Isso pode ser o máximo de informações que eles escolherem divulgar, no entanto.

Uma página do Instagram chamada Proactive Sports Performance postou uma foto de Durant e Rodgers juntos em um pavilhão esportivo com a legenda: “Quando dois MVPs entram na academia…. #WhatAreYouCapableOf”

Rapidamente se tornou viral, dada a popularidade das duas estrelas e o quão incomum é ver estrelas do esporte de diferentes disciplinas trabalhando juntas em uma capacidade física. Durant mais tarde foi ao Instagram e forneceu algum tipo de contexto, embora não muito.

Ele colocou a imagem em sua história no Instagram e disse: “Eu sou um fã do jetMander. Não faça perguntas.”

Isso sugere que ele queria a foto com Rodgers enquanto ele joga por seu time favorito da NFL, mas não há muito mais a ser aprendido sobre o encontro que confundiu muitos fãs de ambos.

Rodgers e Durant em movimento

Ambas as estrelas mudaram de clube recentemente em seus respectivos esportes. Durant começou a temporada com o Brooklyn Nets, mas foi negociado com o Suns em fevereiro.

Quanto a Rodgers, ele foi recentemente negociado para o Jets aos 29 anos, tendo passado as primeiras 18 temporadas de sua carreira na NFL com o Green Bay Packers.