Por que o Texas Rangers é o único time da MLB sem Pride Night?

All, mas um dos 30 do Equipes da Liga Principal de Beisebol estão sediando Pride Nights nesta temporada, principalmente durante o Pride Month, que celebra e apoia a cultura e os direitos LGBTQ+.

O Texas Rangers é o único time sem uma noite do orgulho. Eles dizem que estão empenhados em fazer com que todos se sintam bem-vindos em todos os jogos.

Os Rangers já organizaram uma noite de orgulho?

Não. Em setembro de 2003, dois anos depois que o Chicago Cubs sediou o que é considerado o primeiro jogo do Pride, o Rangers convidou grupos LGBTQ+ locais para um jogo como parte de um evento de arrecadação de fundos, semelhante ao que fazem para todos os tipos de grupos ao longo de cada temporada . Houve alguns torcedores do Rangers que manifestaram oposição por meio de um site com antecedência e, embora não tenham sido generalizados, houve alguns protestos fora do estádio antes do jogo.

O que os Rangers dizem sobre não hospedar uma noite do orgulho?

A equipe foi consistente com sua resposta quando questionada: “Nosso compromisso é fazer com que todos se sintam bem-vindos e incluídos no beisebol do Rangers. Isso significa em nosso estádio, em todos os jogos e em tudo o que fazemos – tanto para nossos fãs quanto para nossos funcionários. Cumprimos essa promessa em nossos muitos programas para ter um impacto positivo em toda a nossa comunidade.”

Que papel a política do Texas poderia desempenhar na decisão?

O Texas é dominado pelos republicanos há uma geração, e os legisladores estaduais e o governador Greg Abbott este ano se juntaram ao esforço de muitos estados conservadores para limitar os direitos LBGTQ +.

O Legislativo este ano aprovou novas leis expandindo as definições de conteúdo sexual proibido em apresentações públicas e em livros escolares, e os ativistas temem que essas medidas sejam usadas para visar shows de drag e proibir Literatura LGBTQ+ de bibliotecas e salas de aula.

O Texas se tornou o mais populoso de pelo menos 19 estados a proibir cuidados de afirmação de gênero para menores. E as universidades públicas do Texas devem desmantelar os escritórios e treinamento de diversidade, equidade e inclusão a partir de 2024.

A Abbott também assinou a lei “Salve a Lei do Esporte Feminino” que proíbe atletas universitários transgêneros de competir em times que correspondem à sua identidade de gênero. O Texas já tinha uma lei semelhante para atletas do ensino médio.

Em meio a esse cenário político conservador, há menos resistência externa em seu mercado doméstico para que os Rangers não tenham uma Pride Night.

O proprietário majoritário do Rangers, Ray C. Davis, doou pelo menos $ 225.000 para os texanos por Greg Abbott desde julho de 2021, de acordo com os registros de financiamento de campanha do estado.

Por que o Houston Astros tem uma noite de orgulho, mas o Rangers não?

Os Astros sediaram sua primeira Pride Night em 2021. Houston, a cidade mais populosa do estado, com cerca de 2,3 milhões de pessoas em uma área metropolitana de cerca de 6,7 milhões, é um dos maiores redutos dos democratas no Texas. Outra é Dallas, não muito longe do estádio dos Rangers.

A maioria dos eleitos em Houston e Dallas são democratas. O estádio dos Rangers em Arlington, Texas, fica próximo à Interestadual 30, a meio caminho entre o centro de Fort Worth e o centro de Dallas.

Os Rangers fazem alguma coisa para apoiar a comunidade LGBTQ+?

Os Rangers eram patrocinadores do PEACE Gay Softball World Series lem agosto passado, quando o evento aconteceu em Dallas e Waxahachie. O clube participou das cerimônias de abertura em Dallas e trabalhou com os organizadores locais e PAZ funcionários em várias iniciativas para o evento.

A equipe está trabalhando em iniciativas com grupos locais, incluindo a Pegasus Slow-Pitch Softball Association, que promove o softball amador de qualidade em todos os níveis de jogo, com ênfase especial na participação de membros do Comunidade LGBTQ+.

Essa organização de softball está promovendo em seu site um PSSA noite no Globe Life Field no próximo mês, com o grupo reservando um grande bloco de ingressos como qualquer grupo pode fazer. Nesses casos, os grupos, e não a equipe, cuidam da promoção e coordenação dos ingressos.

Os Rangers trabalham há vários anos com o Centro de Recursos, que oferece programas e assistência às comunidades LGBTQ+ e qualquer pessoa impactada no norte de Dallas pelo HIV/AIDS por meio de defesa, saúde e educação. Os funcionários da equipe são voluntários e apoiam os eventos do Centro de Recursos.

Um Conselho de Inclusão e Impacto na Comunidade foi desenvolvido pela equipe para fomentar conversas, ideias e programas de apoio aos funcionários internamente e à comunidade externamente. Os funcionários do Rangers participam de programas anti-assédio e programas educacionais oferecidos pela MLB.