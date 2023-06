Por que o Treino Livre 1 do Grande Prêmio do Canadá de F1 foi cancelado e o Treino 2 antecipado?

Pprática 1 do GP do Canadá parou quatro minutos após o início da sessão. O que era para ser uma breve paralisação devido a problemas Pierre GaslyO carro do motorista entrou em suspensão por tempo indeterminado devido a um problema de segurança do motorista.

O motivo da suspensão do Treino Livre 1 no Grande Prêmio do Canadá

O motivo da suspensão dos primeiros treinos livres deveu-se a problemas com as câmeras de rastreamento do circuito. Como a direção da prova não tem acesso a estas imagens, a segurança dos pilotos não pode ser assegurada, pelo que se decidiu não colocar em risco a sua segurança.

Quando é o Free Practice 2?

Devido à suspensão do treino livre 1 ao minuto 4, a FIA optou por prolongar a segunda sessão de treinos livres em 30 minutos: um total de 90 minutos em vez dos habituais 60 minutos. Além disso, a sessão foi antecipada em meia hora, passando a ter início às 22h30.

A suspensão foi um choque para as equipes que vieram com novas peças e atualizações, incluindo Fernando Alonso e Aston Martin. A equipe britânica trouxe novo piso, pontões e carroceria para a pista de Gilles Villeneuve. Teremos que esperar a segunda sessão para ver o andamento do AMR23.