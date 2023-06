Por que os bicos das bombas de combustível possuem cores diferentes?

Você sabe diferenciar as bombas de combustíveis pela cor? Você sabia que os postos de gasolina devem seguir uma ordem no que diz respeito às tonalidades dos bicos de suas bombas? Este é o assunto que hoje, informaremos com o artigo em questão.

Ter transparência com o consumidor, sobre o combustível que está sendo vendido é um objetivo primordial de um posto de combustível. Além, obviamente, de ter um melhor controle e distribuição por parte das distribuidoras.

Neste artigo, abordaremos as especificidades dos esquemas de cores dos postos de combustível e forneceremos um pouco mais de informações sobre as regras estabelecidas por lei sobre o layout e organização dos postos de gasolina.

Por que as cores do bico da bomba de combustível são importantes?

A fraude na cor da alça da bomba de combustível é mais comum do que você imagina. No esforço de reduzir esse comportamento, são frequentemente propostas novas leis que regulamentam os postos de gasolina, dando aos consumidores maior tranquilidade na hora de abastecer seus veículos.

Na ausência de uma especificação, por exemplo, seria fácil para um frentista encher o tanque de um cliente com gasolina comum e cobrar dele o preço mais alto da premium. Isso resultaria em um resultado lucrativo para o negócio.

E as agências estão sempre atentas a indícios de fraude em postos de gasolina, por isso que é importante as bombas sejam calibradas com precisão para reduzir a possibilidade de roubo.

Afinal, se os postos não estão seguindo as regras, eles enfrentarão consequências segundo a lei de proteção ao consumidor.

Algumas lojas de conveniência modernas ainda usam adesivos de identificação em suas bombas, mas os compradores precisam estar cientes das especificações de cores para evitar serem enganados por empresas desonestas.

Quais são as regras para a utilização das cores nos bicos das bombas de combustível?

Segundo a legislação, existe uma ordem específica que as cores dos bicos em bombas de combustível precisam seguir. São elas:

Laranja: gasolina comum;

Azul: gasolina aditivada;

Amarelo: gasolina premium;

Verde: etanol;

Vermelho: diesel comum s500;

Preto: diesel aditivado s500;

Cinza: diesel aditivado s10.

É muito mais simples para os clientes prestar atenção durante o reabastecimento e garantir estar recebendo o que pagaram se os dois forem claramente diferenciados.

Quais as outras diferenças além das cores dos bicos das bombas?

A grande maioria das pessoas não sabe que, além de sua aparência externa, as misturas de combustível podem apresentar variações sutis, mas significativas. Isso é porque existem muitos tipos de modelos de bicos, e cada um tem seu próprio conjunto exclusivo de recursos e benefícios.

É preciso saber como o dispositivo opera, pois alguns modelos podem ser mais vantajosos do que outros, independentemente de quão avançados ou básicos possam ser.

Assim, a regulamentação do Brasil, restringe quais modelos podem ser usados. Veja alguns exemplos de variações possíveis, apesar de estarem sempre presentes e operarem conforme as válvulas de segurança e dimensões do equipamento:

Espessura

Os tipos de bicos são vendidos no mercado por serem praticamente idênticos, mas a principal distinção entre eles é sua espessura. A aparente falta de nuances entre os bicos, fazer a escolha certa é crucial porque a capacidade do tanque de combustível é diretamente afetada pela espessura.

Segurança

As bombas de combustível com a letra “B” em seu nome são normalmente as mais seguras do mercado. Pode evitar o derramamento de combustível durante o reabastecimento com estes modelos de auto derrame. Além disso, a grande maioria deles tem uma vida útil longa e estável.

Velocidade

Existem bombas com a capacidade de alternar entre três velocidades diferentes, respondendo ao tipo de veículo e à quantidade de combustível necessária.

Bicos de última geração

Para falar sobre bicos de última geração, saiba que bicos com duas entradas estão disponíveis comercialmente. Ele é responsável pela injeção de combustível, a outra ventilação funciona para liberar as emissões nocivas durante o reabastecimento.

Precauções adicionais de segurança com bombas

No entanto, as cores das bombas de combustível não devem ser a única coisa que você deve ter em mente ao lidar com esse tipo de maquinário. Por trabalhar com líquidos tóxicos e inflamáveis, é fundamental tomar todos os cuidados necessários, principalmente quanto à vida útil do equipamento.

Aspirar, esvaziar e frequência de uso podem contribuir para o desenvolvimento de problemas. Por esse motivo, os postos de gasolina devem realizar inspeções aleatórias em suas bombas de gasolina para reduzir a probabilidade de acidentes.

Por fim, agora que você já sabe tudo sobre os bicos de bombas de combustíveis, fique atento na próxima abastecida do seu carro.