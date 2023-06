Por que Paty Cantu é considerada a Taylor Swift mexicana?

Adepois Taylor Swift revelou sua próxima visita ao México como parte de sua turnê mundial ‘The Eras Tour’, ela tem sido cada vez mais comparada com a cantora mexicana Paty Cantu.

Muitos música os fãs consideram Cantu ser a versão mexicana da superestrela internacional, e explicaremos por que isso acontece.

Paty Cantu e Taylor Swift: De onde saiu essa comparação?

Paty Cantu é a cantora que dá voz à música ‘Suerte’ e não parece Rápido fisicamente.

Os fãs da cantora mexicana apontam que suas semelhanças estão nas letras e um pouco na forma como se vestem.

Além disso, eles apontam que sua atitude e maneira de pensar sobre vários temas fora da música é o que os torna muito semelhantes.

Taylor Swifto discurso feminista de também tem sido motivo de comparação porque além de ser uma artista de sucesso a cantora mexicana procura usar letras que inspirem as mulheres.

Ela sempre transmite girl power quando sobe ao palco, assim como a famosa estrela americana.

Após essa comparação, o programa ‘Ventaneando’ colheu alguns depoimentos de Paty Cantu onde ela explica seus sentimentos sobre a comparação.

“Eu sei que ela tem sido muito transgressora em muitas coisas, em sua indústria, no pop, em seu discurso, com as mulheres”, disse ela.

“E ela tem sido muito transparente em sua vida pessoal em suas composições.

“Então eu acho que eles veem um pouco dessa forma.

“Eu tomo isso como um elogio, completamente.”

Quem é Paty Cantu?

Paty Cantucarreira deslanchou em 2008 quando ela fez parte da dupla Lu com Mário Sandoval.

Juntos, eles lançaram seu primeiro álbum de sucesso ‘Enamorados’, que incluiu o famoso single ‘Por Besarte’.

Essa música se tornou um sucesso instantâneo e catapultou Cantu à fama no México e em outros países de língua espanhola.

Em 2010, Paty Cantu decidiu embarcar na carreira solo e lançou seu primeiro álbum solo intitulado ‘Me Quedo Sola’.

O álbum foi um sucesso retumbante e posicionado Cantu como um dos artistas pop de língua espanhola mais promissores.

Músicas como ‘Dejame Ir’, ‘Goma de Mascar’ e ‘Suerte’ se tornaram grandes sucessos e consolidaram seu lugar na indústria musical.

Entre Paty CantuOs maiores sucessos da banda são canções como ‘Corazon Bipolar’, ‘Dicen Por Ahi’, ‘Valiente’ e ‘Amor Amor Amor Amor’. já que essas canções conquistaram o topo das paradas musicais.