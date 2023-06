Por que valor do Auxílio-gás nacional está menor em junho?

O Governo Federal está seguindo nesta semana com mais uma rodada de pagamentos do programa Auxílio-gás nacional. Em junho, os repasses foram iniciados na segunda-feira (19) e alguns grupos já receberam o benefício em suas contas. De todo modo, para a surpresa de muita gente, o valor disponível é menor do que o registrado em meses anteriores.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, cada família está recebendo em junho o valor de R$ 109. O patamar é ligeiramente menor do que o registrado em abril, quando o saldo foi de R$ 110, e também menor do que o registrado em fevereiro, quando os pagamentos foram de R$ 112.

As quedas, no entanto, não são muito perceptíveis. Do início ao final deste primeiro semestre, o saldo caiu apenas R$ 3 no Auxílio-gás nacional. Na prática, é possível dizer que o valor está estabilizado em um patamar de pouco mais de R$ 100 desde o início do ano. As sucessivas quedas resultaram em pouco impacto no orçamento das famílias que fazem parte do programa.

Por que o valor caiu?

Pequeno ou não, o fato é que houve uma redução no valor do Auxílio-gás nacional neste mês de junho. Agora, as pessoas querem saber o motivo desta queda. Conforme informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a resposta está no preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Em regra geral, o Governo Federal é obrigado a pagar sempre o equivalente a 100% do preço nacional do botijão. Assim, se o preço médio for R$ 100, por exemplo, o Ministério precisa repassar R$ 100 para os usuários que fazem parte do programa. O valor cobrado pelo item deve servir de base para o benefício social.

Por esta lógica, se o preço médio nacional do botijão de gás for elevado, o patamar de pagamentos também precisa subir. Contudo, o fato é que o que está ocorrendo agora é um movimento contrário. Há uma redução, ainda que tímida, no preço do botijão nas regiões brasileiras. Este movimento faz com que o valor pago no Auxílio-gás também caia, mesmo que timidamente.

Analistas acreditam que novas reduções do preço do botijão de gás estão sendo programadas para os próximos meses. Caso ocorra, é provável que o valor pago pelo Auxílio-gás nacional também tenha uma redução. Ainda há previsão de pagamentos deste benefício nos meses de agosto, outubro e dezembro.

Auxílio-gás em junho

Por se tratar de um programa de caráter bimestral, o Auxílio-gás nacional está sendo pago a cada dois meses. Em junho, o Governo Federal está liberando, portanto, apenas o terceiro pagamento deste benefício em 2023.



Dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social apontam que pouco mais de 5,6 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Auxílio-gás nacional neste mês de junho. O número representa uma queda em relação ao último pagamento. Em abril, cerca de 5,7 milhões receberam o saldo em suas contas.

Quem recebe

Para ter direito ao Auxílio-gás nacional, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do Governo Federal. Além disso, também é importante que o cidadão tenha uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660.

O Ministério também indica que o cidadão precisa estar residindo com ao menos um integrante que faça parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para ter direito ao programa social.

Mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e que estão sob medidas protetivas do estado, bem como os usuários do programa Bolsa Família têm prioridade no processo de seleção.

O calendário

Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Auxílio-gás para este mês de junho.

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).