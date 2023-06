PR anuncia Concurso público para NÍVEL FUNDAMENTAL e SUPERIOR

No estado do Paraná, o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico, Social, Educacional e Cultural Sustentável da Região Oeste (CIDERSOP) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível fundamental completo e superior completo.

As oportunidades são para os cargos de Operador de Máquinas (1 vaga) e Operador de Usina Asfáltica (1 vaga); Advogado (1 vaga); e Motorista (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 2.174,57 a R$ 2.558,38 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 12 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos.

O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 150,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 3 de julho de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e específicos; a serem aplicadas no dia 6 de agosto de 2023

com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e específicos; a serem aplicadas no dia 6 de agosto de 2023 prova prática a ser realizada no dia 27 de agosto de 2023.



O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CIDERSOP

CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS

LEGISLAÇÃO: Estatuto do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico, Social, Educacional e Cultural Sustentável da Região Oeste do Estado do Paraná.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades do Brasil, do Paraná e de Vera Cruz do Oeste. Aspectos econômicos, históricos, geográficos, políticos e sociais do Brasil, do Paraná e de Vera Cruz do Oeste.

CONTEÚDO AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA: Classificação do sujeito; Ortografia, acentuação e pontuação; Classes Gramaticais; Formação de Palavras, Sinônimos e Antônimos; Interpretação de texto.

MATEMÁTICA: Adição, subtração, divisão, multiplicação, juros simples, problemas envolvendo adição, subtração, divisão, multiplicação, área volumétrica, medidas de tempo, velocidade e distância.

CONTEÚDO AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA: As palavras de relação; estrutura do período, da oração e da frase; Concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; colocação pronominal; ortografia, acentuação e pontuação; sintaxe; morfologia; classes de palavras; Manual de Redação da Presidência da República: CAPÍTULOS I – II e III.

MATEMÁTICA: Adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, massa, ângulo e tempo; regra de três (simples, composta), razões e proporções; matemática financeira: juros simples e compostos, área volumétrica, medidas de tempo, velocidade e distância; média, moda e mediana.

EDITAL CIDERSOP nº 001/2023: clique aqui