Prazo de inscrições está acabando e estudantes devem ficar atentos

As inscrições para o ENEM 2023 iniciaram no dia 05 de junho e permanecerão abertas somente até esta sexta-feira, dia 15 de junho. Assim, o prazo de inscrições está acabando e os estudantes interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio devem se inscrever o quanto antes possível.

Para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, separamos um resumo completo com tudo aquilo você precisa saber sobre as inscrições do ENEM 2023. Vamos conferir!

Como se inscrever no ENEM 2023?

Todos os estudantes que quiserem participar do ENEM 2023 deverão se inscrever de forma online por meio da Página do Participante do ENEM, disponível no site do Inep. O prazo para inscrições será encerrado nesta sexta-feira, dia 15 de junho, às 23h59 (horário de Brasília).

Os candidatos que quiserem participar da prova na modalidade “treineiros” deverão realizar a própria inscrição seguindo o mesmo prazo. O mesmo é válido para os estudantes que precisarem solicitar atendimento especial ou tratamento pelo nome social no ENEM: as solicitações serão recebidas pelo Inep somente até amanhã (15).

Passo a passo para se inscrever no ENEM 2023

Fazer a inscrição no ENEM é muito mais fácil do que parece. Veja um passo a passo completo:

Acesse a Página do Participante e clique em “inscrição”;

Insira o seu CPF e data de nascimento para começar a inscrição;

Continue preenchendo o formulário de inscrição com os seus dados pessoais. Os candidatos que já participaram de edições anteriores do ENEM não deverão completar todos os dados, já que alguns deles já estarão registrados;

Se for o caso, indique a necessidade de atendimento social ou tratamento pelo nome social;

Escolha uma língua estrangeira: inglês ou espanhol;

Preencha as informações sobre a sua escola e a sua situação em relação ao ensino médio;

Indique o local de prova para o ENEM;

Preencha o Questionário Socioeconômico;

Prossiga clicando em “próximo”;

Verifique as informações fornecidas e envie a sua inscrição.

Após a finalização da inscrição, volte para a Página do Participante, no site do Inep, e acesse o chat com o robô Beto para acessar o boleto bancário para a pagamento e conclusão da inscrição. Lembre-se de que você poderá consultar a situação da sua inscrição a qualquer momento na Página do Participante.



Segundo as informações presentes no edital do ENEM 2023, o cartão de confirmação de inscrição será disponibilizado no mês de outubro. O documento irá conter os horários e os locais de aplicação das provas do ENEM.

Como pagar a taxa de inscrição do ENEM 2023?

É obrigatório pagar a taxa de inscrição para participar do ENEM 2023 e concluir a sua inscrição. O valor é de R$ 85,00 e deverá ser pago até o dia 21 de junho.

Mesmo que o candidato tenha enviado a própria inscrição corretamente, a inscrição na prova só será confirmada mediante o pagamento da taxa de inscrição. Assim, os estudantes que não efetuarem o pagamento até o dia 21 de junho não poderão participar desta edição do ENEM.

Confira quais são as modalidades disponibilizadas para o pagamento da taxa de inscrição:

Boleto bancário;

Internet banking (aplicativos de bancos);

Pix;

Cartão de crédito;

Agências bancárias;

Agências dos Correios;

Casas lotéricas.

O Inep também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição, mas o período para pedir o benefício já foi encerrado. Os estudantes puderam solicitar o benefício até 28 de abril e os resultado final foi divulgado no dia 19 de maio.

Lembre-se de que os candidatos contemplados com o benefício não estão automaticamente inscritos na prova e deverão realizar a inscrição do ENEM 2023 seguindo os passos mencionados para poder participar do ENEM.

Ainda está com alguma dúvida sobre a inscrição no ENEM? Acesse o vídeo que separamos para você e confira o passo a passo para realizar a sua inscrição sem problemas.