Pré-visualização do UFC Vegas 76: Sean Strickland pode se infiltrar na disputa pelo título dos médios?

Sean Strickland encabeça seu quinto evento no UFC APEX e, considerando seus resultados e notoriedade, é possível que o polêmico contendor dos médios possa realmente se encontrar em uma disputa de título com uma vitória sobre Abusupiyan Magomedov? O campeão Israel Adesanya mencionou Strickland no passado e precisa de um desafiante em breve…

Alexander K. Lee, Jed Meshew e José Youngs, do MMA Fighting, detalham o último show das instalações do UFC em Las Vegas, do evento principal do fim de semana a um intrigante co-headliner leve entre Damir Ismagulov e Grant Dawson, além do retorno de um- o desafiante ao título interino Kevin Lee e o candidato dos meio-médios Michael Morales.