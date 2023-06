Preços do gás hoje, 6 de junho de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Mno verão de 2023, os motoristas do EUA então você ainda pode estar muito preocupado com preços de gasolinajá que não mostram sinais de voltar aos níveis de alguns anos atrás.

Para tentar combater isso, os americanos têm feito compras para tentar encontrar os melhores preços em seu distrito.

Para ajudar na busca pelo gás mais barato, criamos edição desta terça-feira de nossos guias diários dos postos de gasolina mais baratos em cada uma das 10 principais cidades dos EUA.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

O estado com os preços médios de gás mais caros no momento é Califórniacomo tem acontecido durante a maior parte desta crise de preços do gás, e atualmente custa em média 4,865 dólares por galão neste estado.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

Como tem sido o caso durante o aumento dos preços do gás, o extremo sul é onde você encontrará os preços médios mais baratos do gás. Mississippi pode ostentar os preços de gás mais baixos hoje em uma média de 2.962 dólares por galão.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar o postos de gasolina mais baratos nos EUAestes são os lugares mais baratos para abastecer nas 10 cidades mais populosas do país: