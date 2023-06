prefeito de João Pessoa anuncia prazo para liberação do edital com 800 vagas

Mais um concurso público vai chegar nos próximos dias. O prefeito de João Pessoa, Paraíba, Cícero Lucena, anunciou sobre o edital do município.

O certame que vai ofertar cerca de 800 vagas já tem prazo para sair. De acordo com Cícero, o edital deve sair em até três meses. Sendo assim, até o mês de setembro o documento será liberado e o cronograma divulgado

“Já está na fase final da escolha da empresa que vai fazer o concurso. Muito em breve será lançado o edital, em 60 ou 90 dias, no máximo”, disse o prefeito em entrevista na última quinta-feira, 22 de junho.

Vagas concurso público

A previsão é de 800 vagas para os seguintes cargos:

Agentes de mobilidade urbana: 100 vagas;

Guardas civis municipais: 200 vagas;

Assistentes sociais: 20 vagas;

Contadores: 8 vagas;

Analistas de Tecnologia da Informação: 10 vagas;

Analistas de Sistemas: 22 vagas;

Área da Educação: 440 vagas para diversos cargos.

Para área da educação, as carreiras serão para: magistério, orientação educacional, supervisão escolar e psicologia.

Como foi o último concurso público em João Pessoa

O último edital foi liberado em 2020 e ofertou o total de 601 vagas para as seguintes áreas:

Área Administrativa



Você também pode gostar:

engenheiro (dez vagas) – nível superior;

arquiteto (dez vagas) – nível superior; e

assistente administrativo (300) – nível médio.

Área da Saúde

assistente social em saúde (cinco vagas) – nível superior;

biomédico (uma) – nível superior;

farmacêutico (13) – nível superior;

condutor de ambulância (três) – nível médio;

enfermeiro (38) – nível superior;

fisioterapeuta (11) – nível superior;

médico (93) – nível superior;

nutricionista (nove) – nível superior;

psicólogo (17) – nível superior;

sanitarista (três) – nível superior; e

técnicos de enfermagem (81), em laboratório (quatro), em radiologia (duas) e em imobilização ortopédica (uma) – nível médio técnico.

Os salários aproximaram de R$ 5 mil. Sobre a banca, o Insitituto AOCP foi a empresa responsável pela seleção que contou com 60 questões divididas entre estas disciplinas: dez de Língua Portuguesa, cinco de Matemática, cinco de Informática e 40 de Conhecimentos Específicos.

Concursos previstos na Paraíba

O concurso PM PB ( Polícia Militar da Paraíba) anuncia mais uma fase em prol da liberação do edital. Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial.

A seleção já conta com comissão organizadora que vai ficar responsável por analisar as propostas técnicas e financeiras das empresas para a execução do certame.

Vagas concurso PM PB Espera-se que o certame oferte 900 vagas para soldado. É bom pontuar que a seleção também destinará 400 vagas (200 imediatas e outras 200 de cadastro reserva) para a carreira de Soldado do Corpo de Bombeiros. Entre os requisitos para o cargo de soldado estão: nível médio de formação, além de estatura mínima de 1,60 m (homens) ou 1,50 m (mulheres). Além disso, os candidatos deverão ter entre 18 e 32 anos para ingressar na força policial.