Prefeito Ronaldo Lopes anuncia aumento salarial para todos os servidores da Educação

Secom PMP

Todos os funcionários efetivos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo receberam uma notícia excelente do Prefeito Ronaldo Lopes nesta terça-feira, 06 de junho.

O gestor que tem aprovação de praticamente 90% da população penedense anunciou reajuste salarial de 12% para os servidores da Semed, percentual discutido com dirigentes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem).

Após divulgar o aumento salarial em suas redes sociais, Ronaldo Lopes informou a valorização dos profissionais da Educação no programa do radialista e vice-prefeito João Lucas, acrescentando que o ganho real nos vencimentos do pessoal da Semed será enviado ainda hoje para a Câmara Municipal de Penedo.

João Lucas ressaltou a seriedade da gestão assegura esse tipo de avanço que também beneficia o comércio local porque os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura de Penedo têm salário em dia, pago ainda dentro do mês trabalhado, o que assegura circulação de dinheiro na economia penedense.

Ainda nesta terça-feira, 06, Ronaldo Lopes garantiu que irá divulgar a programação do São João, resgatando a tradição dos festejos juninos em Penedo.