Prefeito Ronaldo Lopes apoia instituições culturais de Penedo por meio de convênio de cooperação mútua

Secom PMP

Instituições penedenses com relevantes serviços prestados à cultura têm seu valor reconhecido pela gestão Ronaldo Lopes/João Lucas. Por meio de convênio de cooperação mútua, a administração municipal atua de forma efetiva em favor do patrimônio histórico.

“Algumas instituições de nossa cidade têm dificuldades para pagar contas básicas, como água, energia e manutenção geral, e como entendemos a importância dessas entidades, nós estamos firmando convênios, destinando recursos para cobrir essas despesas”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes.

A iniciativa que atende pleito desses setores também cumpre promessa de campanha, com termo de cooperação mútua já assinado entre a Prefeitura de Penedo e a Fundação Casa do Penedo, assim como com a Sociedade Musical Penedense e a Associação de Artesãos de Penedo (Art Pen).

Em breve, o convênio também será firmado com a Sociedade Montepio dos Artistas.

“Além desses repasses, estão previstas outras formas de apoio institucional para as entidades, como por exemplo o pagamento das bandas filarmônicas do Montepio e da Musical em eventos da Prefeitura de Penedo”, acrescenta o gestor penedense que honra o mandato, valorizando as tradições da cidade berço da cultura alagoana.

Convênio PMP e Sociedade Musical Penedense

Convênio Prefeitura de Penedo e Art Pen

Convênio PMP e Fundação Casa do Penedo