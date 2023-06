Prefeito Ronaldo Lopes cria Procon Municipal com apoio dos vereadores penedenses

Poder Executivo efetivou projeto do parlamentar Denys Reis, elaborado com base em sua experiência no Procon Alagoas e em Arapiraca

Secom PMP

A população de Penedo ganha um aliado de peso na defesa dos direitos do consumidor: o Procon. A conquista resulta do trabalho da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas e dos vereadores penedenses que desenvolvem o município .

O mais recente avanço para o povo de Penedo foi sancionado pelo gestor na quinta-feira, 01 de junho, ao lado de representantes da população no Poder Legislativo Municipal, entre eles o Vereador Denys Reis.

Ex-diretor de atendimento do Procon Alagoas e ex-coordenador do Procon Arapiraca, o parlamentar elaborou o projeto de lei que fundamenta a criação do Procon Municipal, matéria aprovada por unanimidade dos vereadores quando tramitou na casa legislativa.

O ato que institui o órgão de proteção e defesa dos direitos dos consumidores em Penedo também foi prestigiado pelo Presidente da Câmara Municipal de Penedo Manoel Messias Lima (Messias da Filó) e os vereadores Marcelo Pereira, Rodrigo Regueira, Ernande Pinheiro, Clodoval Sacramento (Val da Banana) e a vereadora Raquel Tavares.

“Penedo está se desenvolvendo cada vez mais e um órgão como o Procon proporciona mais tranquilidade para nossa população”, afirma Ronaldo Lopes. Denys Reis ressalta o equilíbrio nas relações de consumo, para consumidores e fornecedores, agora com uma garantia mais próxima, a partir da instalação do Procon Municipal.

Leandro Almeida, diretor executivo do Procon Maceió, e Mércia Moura, presidente da Associação Brasileira dos Procons, enviaram vídeos ao vereador Denys Reis, parabenizando a Prefeitura de Penedo e a Câmara de Vereadores pela medida.