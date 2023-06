Prefeito Ronaldo Lopes empossa nova Secretária da Mulher e reforça apoio para a zona rural de Penedo

Secom PMP

A cerimônia de posse da nova Secretária Municipal da Mulher, Mariana Barbosa, reafirma o compromisso da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas com a paridade de gênero na administração da Prefeitura de Penedo e reforça o apoio à zona rural do município.

Políticas públicas efetivas para as famílias do campo e o trabalho da mulher em todos os escalões do governo foram destaque durante a solenidade realizada nesta quinta-feira, 15, na Casa de Aposentadoria.

Diante do público que lotou o auditório e da mesa de honra composta em sua maioria por mulheres, Ronaldo Lopes afirmou que não faltará apoio à nova gestora da SEMU e nem aos moradores dos povoados de Penedo.

Apesar de afônico, ele ressaltou a sintonia da sua gestão com os governos federal e estadual em relação ao empoderamento feminino, frisando que a Prefeitura de Penedo é vanguarda no interior alagoano na questão da paridade de gênero na administração.

Sobre a zona rural, Ronaldo Lopes destacou investimentos na malha viária, especialmente dois projetos que iniciou quando esteve à frente do DER Alagoas, as rodovias Penedo-Pindorama (AL 105) e Pindorama até a comunidade Bolívar, na rodovia AL 110.

As melhorias executadas pelo Governo de Alagoas ‘reaproximaram’ Penedo e Pindorama, inclusive da cooperativa administrada por Klécio Santos.

“Penedo tem tido grandes avanços em todas as áreas, contemplando inclusive Pindorama e nós nunca tivemos esse olhar e essa prioridade”, declarou o presidente Klécio, enfatizando a administração equilibrada e ousada do Prefeito Ronaldo Lopes, o que não lhe surpreende por conhecer a capacidade de trabalho e a força de vontade do gestor penedense.

As características citadas pelo presidente da Cooperativa Pindorama foram repetidas por Mariana Barbosa em seu discurso, acrescentando simplicidade, sensatez, inteligência e determinação ao perfil de Ronaldo e do Klécio, com quem relação mais próxima por seu o pai de seu esposo, João Paulo, também presente na cerimônia.

O ex-superintende da Emater em Alagoas afirmou que Ronaldo Lopes tem todas as condições de permanecer trabalhando por Penedo e que Mariana fará um grande trabalho na SEMU, com apoio da equipe da pasta e da administração que alcança 89% de aprovação, índice destacado pelo representante do Governador Paulo Dantas na solenidade, o Secretário Executivo da Sesau Alagoas, Guilherme Lopes.

“O nosso governo é único do Brasil que mais mulheres no primeiro escalão, isso significa mais mulheres na política e mais políticas para as mulheres”, disse Guilherme, mencionando citação do próprio governador Paulo Dantas e a revolução positiva da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas para as famílias da zona rural de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte