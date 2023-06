Prefeito Ronaldo Lopes inaugura sede da Secretaria de Esportes e recupera patrimônio do Sport Club Penedense

Secom PMP

A administração Ronaldo Lopes/João Lucas cumpre mais uma promessa de campanha e entrega à população um patrimônio público de valor inestimável totalmente recuperado, como nenhuma outra gestão municipal fez em Penedo.

Restaurada e revitalizada, a sede do Sport Clube Penedense foi inaugurada na manhã de sexta-feira, 16, espaço onde também funciona a Secretaria Municipal de Esportes (SMES), pasta criada por Ronaldo Lopes em atendimento ao pleito antigo de desportistas, setor que tem realizado ou apoiado diversas competições na cidade e na zona rural.

O apoio que faltava aos esportes e ao clube de futebol mais antigo de Alagoas agora existe na Prefeitura de Penedo, graças à gestão que honra as tradições do seu povo e do time cuja história será descrita no memorial a ser instalado na sede do Alvirrubro do Cajueiro Grande.

O respeito aos que fizeram e fazem o Sport Club Penedense marcaram a solenidade de inauguração, especialmente ao empresário e ex-promotor de justiça Sílvio Menezes e ao médico Fernando Andrade.

Representantes da imprensa foram convidados a relembrar episódios da crônica esportiva, antes dos discursos do presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, e do Coordenador de Esportes da SEMS, Evanílson Nunes, que representou o Secretário Juca Vasconcelos, ausente por motivo de doença.

Também fizeram pronunciamento o vereador e presidente da Câmara Municipal de Penedo, Messias da Filó; o vice-prefeito João Lucas; o ex-vereador e bancário Jorginho Seixas; o deputado federal Paulão (PT) e o prefeito Ronaldo Lopes.

Ao tempo em que resgata e preserva o passado, a gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo trabalha para as próximas gerações, apoiando atividades esportivas, escolinhas de futebol, categorias de base do Penedense e viabilizando o uso do estádio Dr. Alfredo Leahy.

O campo ganhou um novo gramado e alambrados, além de melhorias nas arquibancadas, vestiários, cabines de rádio e investimentos em sua infraestrutura, inclusive no acesso.

O empenho conjunto com a diretoria do Sport Club Penedense já é um marco histórico nos 114 anos do clube que reencontra sua torcida, jogando em casa, na próxima quarta-feira, 21, quando inicia sua jornada no campeonato alagoano da Segunda Divisão 2023.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte