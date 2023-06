Prefeito Ronaldo Lopes nomeia nova Secretária Municipal da Mulher

Secom PMP

O primeiro escalão do governo da Prefeitura de Penedo tem uma nova integrante. Nesta quinta-feira, 01 de junho, a odontóloga Mariana Barbosa foi nomeada para administrar a Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), cargo que irá exercer assim que for empossada em data a ser divulgada.

“Mariana já atuou em nossa cidade na área de saúde e agora retorna para contribuir novamente com nossa gestão, como secretária. Juntamente com ela, vamos trabalhar para ampliar o protagonismo feminino e implantar políticas públicas de valorização e respeito às mulheres em Penedo”, disse o gestor penedense em sua rede social.

A publicação no Instagram do Prefeito Ronaldo Lopes repercutiu positivamente, com diversas mensagens de elogio pela escolha de Mariana Barbosa, por sua capacidade profissional e também por seu comportamento em relação às pessoas, destacando o tratamento humanizado.

A nomeação da nova gestora da SEMU foi realizada na sede da Prefeitura de Penedo e acompanhada por João Paulo Calheiros, João Paulo do Klécio, como o ex-presidente da Emater Alagoas é mais conhecido pela referência ao seu pai, Klécio José, presidente da Cooperativa Pindorama.

Casado com Mariana, João Paulo foi o candidato a deputado estadual com a maior votação no distrito de Coruripe nas eleições do ano passado.

Mariana Barbosa assume o cargo no lugar de Aliny Costa na pasta criada por Ronaldo Lopes/João Lucas, administração que valoriza a capacidade de trabalho das mulheres e mantém a paridade de gênero nas secretarias da Prefeitura de Penedo.

“É com muito entusiasmo que aceito esse desafio. Representar uma terra de mulheres fortes como Penedo para mim é de grande valia. Conto com o apoio das demais secretarias para realizarmos, juntos, um grande trabalho e, principalmente, do nosso prefeito Ronaldo Lopes por ele ser um grande entusiasta dessa causa. Penedo é um dos poucos municípios de Alagoas com Secretaria da Mulher, então ele é um prefeito que valoriza o protagonismo feminino. Tenho certeza que iremos realizar um grande trabalho pois ninguém é forte sozinho!”, afirma Mariana Barbosa.

