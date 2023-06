Prefeito Ronaldo Lopes reúne secretários para debater ações do Programa Futuro Turismo Brasil

Assessoria SETUREC

Estratégias visam alavancar o turismo e consolidar Penedo como Destino Turístico Inteligente

O Prefeito Ronaldo Lopes reuniu todos os secretários municipais para explanar as principais ações e estratégias de fortalecimento do turismo para consolidar Penedo como um Destino Turístico Inteligente (DTI).

Juntamente com Jair Galvão, gestor da Secretária Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), Ronaldo Lopes apresentou as propostas e ações planejadas para os nove eixos estratégicos do programa (Governança, Sustentabilidade, Tecnologia, Inovação, Marketing, Experiência, Acessibilidade, Criatividade, Mobilidade e Transporte e Segurança).

Durante a reunião realizada na quinta-feira, 01, também foram apresentadas as experiências no primeiro encontro do Programa Futuro Turismo Brasil, que reuniu todos os doze municípios selecionados, em Curitiba, no mês de maio.

De acordo com o Prefeito Ronaldo Lopes, é agora que começa o dever de casa.

“Embora seja uma conquista da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Turismo e Economia Criativa, é uma ação conjunta e envolve todas as secretarias em diferentes aspectos. É uma ação muito importante para Penedo e depende de todos. Tenho certeza que, juntos, vamos vencer mais esse desafio”, explicou o gestor do município de Penedo.

“Esse encontro com todo o secretariado é fundamental para iniciarmos o processo de entrega das ações-chave que irão fortalecer Penedo como Destino Turístico Inteligente de inovação e tecnologia, mais um conjunto de ações para alavancar essa atividade econômica tão importante para o município”, disse Jair Galvão.

Penedo ficou entre os doze municípios selecionados do Programa Turismo Futuro Brasil, que é promovido pelo Sebrae Nacional e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves