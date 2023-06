PREFEITURA de Arroio Grande – RS promove Processos seletivos para NÍVEL MÉDIO

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Arroio Grande faz saber aos interessados abertura de um novos editais de processos seletivos cujo objetivo é o provimento de 23 vagas em cargos de nível médio completo na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 001/2023 : Agente Comunitário de Saúde – Centro Municipal de Saúde (5 vagas);

: Agente Comunitário de Saúde – Centro Municipal de Saúde (5 vagas); Edital nº 002/2023: Agente Comunitário de Saúde – Zona Norte (8 vagas); e Agente Comunitário de Saúde – Zona Sul (5 vagas); e Agente Comunitário de Saúde – Zona Leste (5 vagas).

O salário oferecido mensal será no valor de R$ 2.640,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 12h do dia 3 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetivas Concursos.

Para os candidatos que não tiverem acesso à internet será disponibilizado computador para realização da inscrição, na Sala de Informática da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Júlio de Castilhos, nº 268, centro, em dias úteis.

O valor da inscrição está fixo em R$ 130,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:



com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, legislação, e conhecimentos específicos, serem aplicadas no dia 6 de agosto de 2023, para o edital nº 001/2023 e 30 de julho de 2023, para o edital nº 002/2023; prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

Os processos seletivos terão válidade de 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Arroio Grande – RS

Executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, sob supervisão competente

Utilizar instrumentos para diagnósticos demográfico e sociocultural da comunidade de sua atuação;

Executar atividades de educação para saúde individual e coletiva;

Registrar para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;

Estimular a participação da comunidade nas políticas-públicas voltadas para a área da saúde;

Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situação de risco à família;

Participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida;

Desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde;

O exercício das atividades poderá requerer atendimento ao público, trabalhos aos sábados, domingos, feriados, à noite, regime de plantão, uso de uniforme e/ou EPI’s fornecidos pelo ente, dentre outros, se assim a legislação municipal estabelecer.

EDITAL nº 001/2023: clique aqui

EDITAL nº 002/2023: clique aqui