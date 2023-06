PREFEITURA de Aspásia – SP divulga concurso público para TODOS os NÍVEIS

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Aspásia divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 28 vagas em cargos de ensino fundamental incompleto e completo, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico Ginecologista (1 vaga); Médico Pediatra (1 vaga); Monitor de Transporte Escolar (5 vagas); Motorista (4 vagas); Operador de Máquina (1 vaga); Professor PEB I (1 vaga); Professor PEB II (1 vaga); Psicólogo do CRAS (1 vaga); Agente de Combate a Endemias (2 vagas); Analista de Tecnologia da Informação (1 vaga);

Técnico de Enfermagem (2 vagas); Ajudante Geral; Braçal; Escriturário; Lançador; Merendeira; Engenheiro Agrônomo (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Médico Clínico Geral (1 vaga); Assistente Social do CRAS (2 vagas); Contador (1 vaga); Controlador interno (1 vaga); e Coveiro (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.237,50 a R$ 3.837,63, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas: prova objetiva, prova prática e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 20 de agosto de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Aspásia – SP

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável; entre outras atividades.

AJUDANTE GERAL

Efetuar diariamente a limpeza das dependências do local, das roupas de cama, mesa e banho e dos móveis onde exerce sua função; preparar o café e chá da repartição; proceder à abertura e fechamento das portas e janelas do órgão em que trabalha, bem como fechamento de torneiras, desligamento de interruptores elétricos e desligamento de aparelhos elétricos, etc; entre outras atividades.

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Coordenar a implantação e manutenção dos vários sistemas e bancos de dados de ordem administrativa, financeira, contábil, de gestão do processo legislativo e de gestão dos órgãos e Departamentos Municipais; analisar soluções em infraestrutura tecnológicas disponíveis ou a serem disponibilizadas à Prefeitura Municipal, avaliando sua adequação e garantindo sua funcionalidade; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 001/2023: clique aqui