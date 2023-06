PREFEITURA de Avanhandava – SP abre Concurso público: ATÉ R$3,8 MIL

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Avanhandava abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível fundamental e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Atendente;Cirurgião-Dentista; e Nutricionista. Os salários oferecidos varia entre R$ 1.268,51 a R$ 3.879,56, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora KLC Concursos. O valor da inscrição está fixo em R$50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, língua portuguesa e/ou matemática; a serem aplicadas no dia 23 de julho de 2023, às 8h30, em local a ser divulgado posteriormente.

com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, língua portuguesa e/ou matemática; a serem aplicadas no dia 23 de julho de 2023, às 8h30, em local a ser divulgado posteriormente. prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Avanhandava – SP

ATENDENTE



Você também pode gostar:

Presta atendimento ao público, fornecendo informações gerais atinentes à sua unidade, visando esclarecer as solicitações dos mesmos; Redige, datilografa ou digita atos administrativos rotineiros da unidade, como ofícios, memorandos, circulares e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar cumprimento à rotina administrativa; Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, registro, distribuição de processos, correspondência interna eexterna, visando atender às solicitações; entre outros assuntos especificado no edital.

CIRURGIÃO DENTISTA

Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento; Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções mais graves; entre outros assuntos especificado no edital.

NUTRICIONISTA

Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos; Realizar assessoria em nutrição e dietética; Prestar assistência e educação nutricional à coletividade ou indivíduos, sadios ou enfermos; Prestar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos; entre outros assuntos especificado no edital.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui