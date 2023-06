prefeitura de Belo Horizonte avança e escolhe banca; edital a qualquer momento

Mais um concurso educação chegando. Dessa vez, a prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, anuncia que avançou mais uma fase rumo ao edital.

A FGV – Fundação Getulio Vargas- será a empresa que vai comandar o certame, receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso.

Vagas concurso educação

O extrato de contrato foi publicado nesta sexta-feira, 30 de junho. Agora, o próximo passo será a liberação do edital tão esperado.

Além de demais vagas, a prefeitura de BH esclarece que o concurso Educação contará com vagas para professor do ensino fundamental, professor de educação infantil e assistente administrativo educacional. Os salários e requisitos ainda não foram divulgados

Último concurso educação

O último concurso aconteceu em 2021 e ofertou 251 vagas para bibliotecário e professor. Na época, os salários chegaram a R$ 2,7 mil.

140 vagas do concurso educação foram para professores de educação infantil. Para concorrer era preciso ter o nível superior completo, para o exercício no magistério na Educação Infantil. Os salários eram de R$2.243,43. Neste caso, a carga horária era de 4h30min.

Os professores de 1º e 2º ciclos do ensino fundamental contaram com 54 vagas com salários de R$2.473,38, para 22 horas e 30 minutos de trabalho semanais no concurso educação

Demais vagas do concurso BH



Ao todo serão 20 vagas imediatas mais cadastro reserva para o cargo de agente fazendário, além do concurso Educação. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 7.322,06, considerando salário básico de R$ 4.674,59 e a Gratificação de por Desempenho das Atividades Tributárias (GDAT), com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O concurso de BH vai acontecer em duas fases, sendo estas:

provas objetivas

prova discursiva – redação

A fase objetiva vai contar com 90 questões divididas da seguinte forma:

íngua portuguesa – 15 questões

matemática e raciocínio lógico – 15 questões

ética e direitos constitucional, administrativo e tributário – 15 questões

economia e finanças públicas – 15 questões

contabilidade geral e pública – 15 questões

legislação municipal tributária, contábil e financeira – 15 questões

A fase dissertativa será composta pela redação.

Outro concurso previsto em Minas Gerais

O concurso PC MG ( Polícia Civil de Minas Gerais) pode ter edital publicado ainda em 2023. Os esclarecimentos são do delegado Joaquim Francisco Silva, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. A declaração se deu durante reunião do Sindicato dos Delegados.

Sobre o assunto, Silva declarou: “A Polícia Civil está encerrando a formalização de um plano de provimento de cargos. Portanto, ainda neste ano, conforme já ressaltado pelo nosso vice-governador Mateus Simões, nós teremos nomeações e, inclusive, concursos”.

O último certame já foi homologado e os aprovados convocados por meio de nomeação. Na ocasião foram 519 oportunidades distribuídas entre os seguintes cargos: Delegado, Escrivão, Investigador, Perito Criminal e Médico Legista. Os candidatos precisaram comprovar diploma de nível superior e as remunerações variaram a depender do cargo, estando entre: R$ 4.631,23 a R$ 12.967,43. Confira cargos e vagas separadas de acordo com a área: Cargos Vagas Salário Escrivão 397 R$ 4.631,23 Investigador 30 R$ 4.631,23 Delegado 62 R$ 12.967,43 Médico Legista 09 R$ 10.028,30 Perito Criminal – área Geral 06 R$ 10.028,30 Perito Criminal – Engenharia Civil 07 R$ 10.028,30 Perito Criminal – Engenharia Geológica/Geologia 04 R$ 10.028,30 Perito Criminal – Medicina Veterinária 04 R$ 10.028,30 Como foram as últimas provas do concurso PC MG ? Além das provas objetivas que levaram em conta as questões sobre conhecimentos básicos e específicos, os candidatos realizaram as seguintes etapas: Prova de Digitação, de caráter eliminatório [apenas para Escrivão];

Exames Biomédicos e Biofísicos, de caráter eliminatório;

Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

Provas de Títulos, de caráter classificatório;

Investigação Social, de caráter eliminatório. A fase objetiva foi separada da seguinte forma: Delegado: 10 questões de Direito Administrativo. 10 questões de Direito Civil. 10 questões de Direito Constitucional. 10 questões de Direito Penal. 10 questões de Direito Processual Penal. 05 questões de Direitos Humanos. 10 questões de Medicina Legal. 05 questões de Noções de Criminologia.

Médico Legista: 10 questões de Língua Portuguesa; b) 10 questões de Direitos Humanos; c) 10 questões de Medicina Legal; d) 10 questões de Toxicologia Forense; e) 10 questões de Patologia; f) 10 questões de Psiquiatria Forense.

Perito Criminal – Área Geral: 10 questões de Física; 10 questões de Matemática; 10 questões de Língua Portuguesa; 10 questões de Direitos Humanos; 10 questões de Noções de Informática; 10 questões de Biologia.

Perito Criminal – Áreas Específicas de Engenharia Civil, Engenharia Geológica/Geologia e Medicina Veterinária: 10 questões Específicas; 10 questões de Física; 10 questões de Matemática; 10 questões de Língua Portuguesa; 10 questões de Direitos Humanos; 05 questões de Noções de Informática; 05 questões de Biologia

Escrivão e Investigador: 10 questões de Língua Portuguesa 10 questões de Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais (Lei Estadual n.º 5.406, de 16 de dezembro de 1969 e Lei Complementar Nº 129/2013, de 08-11-2013, e suas respectivas alterações) 10 questões de Noções de Direito 10 questões de Direitos Humanos 10 questões de Noções de Informática 05 questões de Noções de Criminologia 05 questões de Noções de Medicina Legal

De acordo com o edital, a Prova Prática de Digitação foi realizada em microcomputador desktop arquitetura Windows, teclado Português Brasil ABNT2 e Editor de Texto (writer do LibreOffice 6 ou superior, em plataforma Microsoft Windows). O candidato que não conseguiu 700 toques líquidos (TL) em 5 minutos foi considerado INAPTO e eliminado do concurso Polícia Civil MG. Demais etapas Os exames biomédicos e biofísicos foram de caráter eliminatório e classificatório: Exames Biomédicos; Exames Biofísicos: Flexão de braço;

Impulsão horizontal;

Corrida de 50 metros rasos;

Teste de Cooper (12 minutos). Veja mais detalhes aqui