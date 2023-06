PREFEITURA de Bom Princípio – RS anuncia Concurso público para TODOS os NÍVEIS

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Bom Princípio anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 07 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de motorista; operador de máquinas; professor de ciências; professor de geografia; professor de história e professor de matemática; agente administrativo; auxiliar de sala de aula (5 vagas); fiscal de meio ambiente (1 vaga); fiscal municipal; fiscal tributário (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.702,60 a R$ 4.983,00, por carga horária de até 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h do dia 13 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Legalle Concursos. A taxa de inscrição oscila entre R$ 72,06 a R$ 144,10.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação, fundamentos da educação, conhecimentos específicos e de matemática, a serem aplicadas no dia 5 de agosto de 2023;

para os cargos de professores; prova prática para os cargos de operador de máquinas e motorista.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Bom Princípio – RS

AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição sintética da função: Executar tarefas diversas, dando suporte ao suprimento das rotinas diárias como: separar e classificar documentos, correspondências, transcrição de dados, lançamentos, controles e registros, organização de arquivos e fichários, digitação de ofícios, minutas e outros par a suprir processos, rotinas e demais necessidades administrativas.

AUXILIAR DE SALA DE AULA

Descrição sintética da função: Executar, sob supervisão, serviços de atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação e executando outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

FISCAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição sintética da função: Fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhar e monitorar as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, causadoras de degradação ou promotoras de distúrbios, além das utilizadoras de bens naturais na área de abrangência do Município a fim de que seja preservado o meio ambiente.

FISCAL MUNICIPAL

Descrição sintética da função: Orientar, supervisionar e exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação das leis tributárias do município, bem como ao que se refere a fiscalização especializada; realizar tarefas burocráticas desde aquelas que envolvam cadastramentos, emissão de relatórios sobre a evolução da receita, emissão de certidões se estendendo as mais complexas como perícias, entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui