PREFEITURA de Buri – SP abre Concurso público com SALÁRIO de até R$3,9 MIL

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Buri abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o prenchimento de 02 vagas em cargos de nível técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fonoaudiólogo; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional; Coordenador do Controle Interno (1 vaga); e Técnico de Imobilização Ortopédica (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.062,23 a R$ 3.987,01, por carga horária de 20 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 21h do dia 3 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Publiconsult. O valor da inscrição está fixo em R$12,70.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa e interpretação de textos; matemática e raciocínio lógico quantitativo; conhecimentos gerais e atualidades; noções de informática; legislação de saúde pública; e conhecimentos específicos, a serem aplicadas no dia 23 de julho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Buri – SP

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

1. Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na execução dos programas constantes da LDO e na LOA, verificando a legalidade de todas as práticas e avaliando os resultados relacionados à eficácia e eficiência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos responsáveis pela administração do município; entre outras atividades.

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

1. retirar aparelhos e imobilização ortopédica; 2. confeccionar imobilizações e aparelhos gessados nas salas de gesso e cirurgia; 3. preparar o material para confeccionar as imobilizações; 4. observar o tipo de imobilização a confeccionar e as condições do paciente, seguindo as orientações médicas; 5. obedecer às normas técnicas da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT e às normas internacionais para confecção de imobilização; entre outras atividades.

FONAUDIÓLOGO

Prestar assistência na área biomédica mais precisamente no campo da Fonoaudiologia, na área de patologia da comunicação humana, no que se refere à voz, fala, linguagem e audição no atendimento aos munícipes. A atuação do fonoaudiólogo também contribui para a área médica, psicológica, odontológica, fisioterápica e pedagógica;

PSICOLÓGO

Diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação e lazer, atuando na realização de pesquisa, diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou individual; elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; proceder estudos, buscando a participação de indivíduos e grupos, nas definições de alternativas para os problemas identificados; entre outras atividades.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação e integração social; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui