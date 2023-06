PREFEITURA de Caçador – SC anuncia Concurso público para GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Caçador anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 25 vagas no cargos de guarda civil municipal (19 vagas) – masculino e guarda civil municipal – feminino (08 vagas).

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo na categoria “B”, dentre outros requisitos. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

O salário oferecido mensal será de 3.236,75, mais vale alimentação de R$ 265,00 e adicional e 30% a título de periculosidade, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ibam Concursos. O valor da inscrição está fixo em R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática e legislação constitucional e municipal; a serem aplicadas no dia 27 de agosto de 2023

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS



PORTUGUÊS

Interpretação, compreensão e inferência de informações e sentidos construídos nos textos verbais e não

verbais. Recursos linguísticos empregados e características do texto. Tipos e gêneros textuais. Sentido e

emprego de palavras e expressões relacionadas ao contexto. Significação das palavras. Elementos de

coesão e coerência. Identificação de ideias expressas no texto e do ponto de vista do autor. Funções da

linguagem; entre outros assuntos especificado no edital.

INFORMÁTICA

Suíte do Office 2016 (Word, PowerPoint e Excel); Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. Internet: Email, Segurança na internet, vírus e antivírus. Dispositivos de entrada, saída e armazenamento.

LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL

Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. Funções e fins do Estado. As três funções estatais. O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e efetividade; entre outros assuntos especificado no edital.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Noções de Direito Administrativo: Princípios da Administração Pública. Autonomia e competência do Município. Poder de polícia do Município. Meios de atuação da fiscalização. Atos administrativos relacionados ao poder de polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e licença. Fiscalização: vistorias, irregularidades, intimação, notificação, auto de infração, sanções, recurso, interdição, Retenção de veículos. Noções de Direito Penal: Flagrante; entre outros assuntos especificado no edital.

ATRIBUIÇÕES GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

Colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados á melhoria das condições de segurança nas comunidades; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui