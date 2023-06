PREFEITURA de Cachoeira do Arari

No estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 21 vagas no cargo de agente comunitário de saúde, por tempo determinado.

As oportunidades serão destribuídas nas seguintes localidades: Comunidade de Retiro Grande (2 vagas); Zona Rural – Comunidade do Aranaí (1 vaga); Zona Rural Comunidade do Anuerá (1 vaga); Zona Rural Vila de Camará (1 vaga); Zona Rural Vila São José do Caracará (1 vaga); Zona Rural Comunidade de Jauacá (1 vaga); Zona Rural Alto Urubuquara (1 vaga);

Zona Rural Comunidade de Soledade (1 vaga); Zona Urbana – Bairro do Choque (1 vaga); Zona Rural Comunidade de Gurupá (2 vagas); Zona Rural – Comunidade de Bacuri (3 vagas); Zona Rural Comunidade de Bela Vista (1 vaga); Zona Urbana Bairro de Petrópolis (1 vaga); Zona Urbana Bairro da Chácara (1 vaga); Zona Urbana – Bairro Nova Cachoeira (1); e Zona Urbana Bairro do Aeroporto (2 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

O salário oferecido mensal será no valor de R$ 2.640,00 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 26 de junho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Icap. O valor da inscrição está fixo em R$43,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, atualidades, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos, a serem aplicadas no dia 9 de julho de 2023.



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Emprego do pronome relativo; Emprego das conjunções e das preposições; Sintaxe de colocação; Colocação pronominal; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Emprego do acento da crase; Nexos semânticos e sintáticos entre as orações; na construção do período; Emprego dos sinais de pontuação. Compreensão e estruturação de textos; Coesãoe coerência textual; Semântica: sinônimos; antônimos; polissemia; entre outros assuntos especificado no edital.

ATUALIDADES

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e Ecologia e suas vinculações históricas. Política, economia, geografia, sociedade, cultura e História do Estado do Pará e do município de CACHOEIRA DO ARARI – PA.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Conceitos básicos de hardware e software; Dispositivos de entrada/saída e suas propriedades; Conceitos básicos do ambiente Windows 10 e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão, Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação:browsers, Internet Explorer, correio eletrônico, busca e pesquisa na internet; entre outros assuntos especificado no edital.

LEGISLAÇÃO

Constituição Federal de 1988: Capítulo VII – Da Administração Pública; DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito; objeto e fontes do Direito Administrativo; Princípios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro; Poderes da Administração: vinculado; discricionário; hierárquico, disciplinar e regulamentar; Organização administrativa; Centralização, descentralização, concentração e desconcentração; entre outros assuntos especificado no edital.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leis orgânicas da saúde nº 8.080/90 e nº 8.142/90. Saúde pública e saneamento básico. Endemias e epidemias: noções básicas sobre dengue, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose; prevenção primária dessas endemias; classificação dos agentes transmissores e causadores dessas endemias; Combate aos agentes transmissores dessas endemias de acordo com as estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde; entre outros assuntos especificado no edital.

EDITAL nº 001/2023: clique aqui