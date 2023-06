PREFEITURA de Camaquã – RS abre Processo seletivo para Estagiários

A Prefeitura Municipal de Camaquã, no estado do Rio Grande do Sul, abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é a formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cursos de: Ensino Médio; Ensino Médio – EJA; Magistério; Técnico em Informática; Técnico em Controle Ambiental; e Técnico em Administração; e superior nas áreas de Administração; História – Licenciatura; Inglês – Licenciatura; Jornalismo; Letras – Licenciatura; Matemática – Licenciatura; Psicologia; Serviços Sociais; Sistemas para Informática; Ciências Biológicas – Licenciatura; Direito; Educação Física – Licenciatura; Engenharia Civil; Geografia – Licenciatura; Nutrição; Pedagogia; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura; e Artes Visuais – Licenciatura.

A bolsa-auxílio será no valor de R$ 5,00 a R$ 6,50 por hora trabalhada, com carga horária de 20 a 30 horas semanais de trabalho.

2.5 DOS REQUISITOS PARA O INGRESSO NO ESTÁGIO

a) Ter disponibilidade de até 30 (trinta) horas semanais nos turnos da manhã e tarde;

b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou português, no amparo legal do art. 12, § 1º, da Constituição Federal;

c) Gozar de boa saúde física e mental;

d) Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do estágio para o qual se inscreveu;

e) Ter frequência escolar mínima de 75% (setenta e cinco por cento), em se tratando do ensino regular;

f) A admissão fica sujeita a autorização da instituição de ensino e ao estudante ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos até a data de início do estágio.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 11 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; informática básica; matemática/raciocínio lógico; conhecimentos gerais; a serem aplicadas de forma online no dia 23 de julho de 2023.



O processo seletivo é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

9. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

9.1 O número de questões, o valor unitário, a pontuação máxima e a pontuação mínima para a aprovação na Prova Teórico-Objetiva estão definidas no Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo II deste Edital.

9.2 O candidato que não alcançar o número mínimo de acertos exigido estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo Público.

9.3 Caso não tenha candidatos inscritos e/ou aprovados em algum dos cursos ofertados nesse Processo Seletivo, poderá o Agente Integrador de Estágios, indicar através de cadastro de inscrição no site da FUNDATEC, com posterior encaminhamento de estudantes para o preenchimento das vagas existentes.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui