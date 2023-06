prefeitura de Campinas abre edital para enfermeiro

Mais um concurso Saúde. Dessa vez, a prefeitura de Campinas, São Paulo, anuncia edital para enfermagem. Ao todo são 10 vagas divididas da seguinte forma:

07 (sete) para a Lista de Ampla Concorrência (LAC); b) 02 (duas) para a Lista de Pessoas Pretas ou Pardas (PPP); e c) 01 (uma) para a Lista de Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados podem se inscrever até o dia 06 de julho, no site da banca organizadora, Vunesp, ao custo de R$ 98,80.

Vagas concurso Saúde

Ao todo são 10 vagas para enfermagem. Os interessados deverão cumprir os seguintes requisitos:

Graduação em Enfermagem e registro profissional no Conselho da Categoria do Estado de São Paulo.

Os aprovados exercerão jornada de 36 horas semanais. Já o salário será de R$ 6.903,01. Além do valor remuneratório, o aprovado receberá os seguintes benefícios:

a) Auxílio Refeição/Alimentação, para os servidores com carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas semanais, no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) mensais. O Auxílio Refeição/Alimentação somente é devido no mês seguinte ao da admissão e seu respectivo valor refere-se ao mês vigente.

b) Vale-Transporte, nos seguintes moldes: b1) O vale-transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do município de Campinas, desde que o servidor resida a uma distância igual ou superior a 1.000 (mil) metros do local de trabalho e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos vencimentos; b2) A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação

Atribuições concurso Saúde



O enfermeiro exercerá as seguintes funções:

Desempenhar ações e procedimentos de enfermagem de nível superior em todos os equipamentos de saúde do município, atuando nas áreas de urgência/emergência, cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde do adulto, da mulher, do idoso, saúde mental e outras áreas de acordo com as normas de biossegurança, realizando todas as orientações necessárias, atuando nos diferentes níveis de atenção à saúde: atenção primária, secundária e terciária.

Desempenhar ações e procedimentos de enfermagem em todos os serviços de saúde, em domicílios e na comunidade. Realizar nos atendimentos e consultas o processo de enfermagem: histórico, exame físico e diagnóstico de enfermagem.

Realizar a prescrição de medicamentos, desde que previamente estabelecido em programa de saúde ou em rotina aprovada pela instituição de saúde. Realizar avaliação das ações prescritas.

Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Participar do gerenciamento de materiais e insumos para a assistência de enfermagem, utilizando os sistemas de informação vigentes, garantindo a segurança da equipe e do usuário

Quando serão as provas deste concurso Saúde?

As provas objetivas do concurso Campinas estão marcadas para 20 de agosto e contarão com 50 questões de múltipla escolha. As matérias contarão com conhecimentos básicos e específicos.

O concurso Saúde ainda vai contar com exame médico pré-admissional que consistirão em:

exame clínico geral: anamnese geral e ocupacional, exame físico geral e específicos, sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteo-muscular, cardio-respiratório, digestivo, pele e anexos, genitourinário, neurológico, endócrino, psíquico, cabeça/pescoço e órgãos do sentido;

anamnese geral e ocupacional, exame físico geral e específicos, sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteo-muscular, cardio-respiratório, digestivo, pele e anexos, genitourinário, neurológico, endócrino, psíquico, cabeça/pescoço e órgãos do sentido; exames complementares: sorologia para hepatite B (HBsAg e AntiHBs) e sorologia para hepatite (antiHCV).

Acesse o edital completo aqui.

Concurso Campinas para nível médio

Há também um edital em andamento. As oportunidades são para nível médio na carreira de Agente de Ação Social.

Os interessados devem contar também com curso específico de cuidador de crianças, infantil, idosos, geriátrico ou similares. Para se inscrever é preciso acessar o portal da banca, a Fundação Vunesp. As datas de cadastro são 16 de junho e 20 de julho e a taxa será no valor de R$ 67,90.

Vagas concurso Campinas

Ao todo são 05 vagas para Agente de Ação Social. Do total, 04 são para ampla concorrência e 01 para negro.

Salário base mensal: R$ 3.094,43

Além disso, os aprovados receberão os seguintes benefícios:

a) Auxílio Refeição/Alimentação, para os servidores com carga horária igual ou superior a 20 horas semanais, no valor de R$ 1.350,00 mensais.

b) Vale-Transporte, nos seguintes moldes:

O vale-transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do município de Campinas, desde que o servidor resida a uma distância igual ou superior a 1.000 metros do local de trabalho e concedido mediante o desconto de 3% dos vencimentos.

Entre as funções do cargo do concurso Campinas estão:

Atender princípios e diretrizes do SUAS, bem como normas e resoluções vigentes. Apoiar e contribuir para a superação das situações de vulnerabilidade e/ou fortalecer as potencialidades das famílias e indivíduos usuários dos serviços ofertados nas proteções sociais no âmbito do SUAS, centros e serviços de referência em direitos humanos, dentre outros.

Como serão as provas do concurso Campinas?

As provas objetivas do concurso estão marcadas para 20 de agosto. O certame ainda vai contar com outras etapas, sendo elas:

avaliação psicológica e prova de títulos.

A fase objetiva vai contar com conhecimentos gerais e específicos. Estarão presentes as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos

Segundo o edital, a prova objetiva valerá 100 pontos e será considerado habilitado aquele que atender, simultaneamente, aos dois critérios abaixo elencados:

a) obtiver a nota igual ou superior a 50 pontos na prova; e

b) estiver habilitado dentre as maiores pontuações

Clique aqui para saber mais