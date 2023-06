PREFEITURA de Campo Largo – PR abre concurso com SALÁRIO de quase R$23 MIL

A Prefeitura Municipal de Campo Largo/PR faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Enfermeiro; Engenheiro Civil Urbanista; Farmacêutico Bioquímico (1 vaga); Fonoaudiólogo; Médico (2 vagas); Auxiliar de Educação Infantil (1 vaga); Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de Odontologia (1 vaga); Coordenador de Material; Secretário Escolar; Fiscal Ambiental; Fiscal de Edificações/Obras; Médico Infectologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra Adulto / Infantil (1 vaga); Terapeuta Ocupacional;

Fiscal de Posturas; Fiscal Tributário/Fazendário; Técnico de Segurança do Trabalho; Técnico em Agropecuária; Técnico em Cerâmica; Analista Social; Analista Cultural; Economista (1 vaga); Médico Ecografista; Médico Ginecologista e Obstetra; Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem (1 vaga); Técnico em Radiologia; Técnico em Saúde Bucal; Técnico Florestal; e Analista de Informação.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.815,44 a R$ 22.448,97, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 2 de agosto de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Fafipa .

O valor da inscrição oscila entre R$ 85,00 a R$ 125,00,com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 28 de junho de 2023, conforme edital.



Você também pode gostar:

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguinte etapa: prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos, a serem aplicadas no dia 3 de setembro de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Campo Largo – PR

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Recepcionar as crianças e anotar as informações, sobre o estado geral, fornecidas pelo responsável; Entregar as crianças aos responsáveis de acordo com horários estabelecidos controlando a frequência dessas; Interagir com as crianças em sala e em atividades externas, em relação a educação, higiene, saúde, alimentação e repouso, bem como dar banho, trocar fraldas, dar mamadeiras e refeições para crianças em idade específica;

AUXILIAR DE FARMÁCIA

Desempenhar atividades de controle de estoque, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos; Prestar auxílio no recebimento de medicamentos, verificando quantidade, validade e laudo; Organizar os medicamentos nas prateleiras bem como verificar sua quantidade em relação a ficha de estoque; entre outras atividades.

FISCAL AMBIENTAL

Realizar levantamentos, vistorias e avaliações; Efetuar medições e coletas de amostras para análises técnicas e de controle ambiental; Proceder a inspeções e visitas de rotina, bem como para apuração de irregularidades e infrações; Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes de acordo com a Legislação Ambiental aplicável; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui