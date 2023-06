prefeitura de Dourados anuncia edital com salários acima de R$ 5 mil

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, a prefeitura de Dourados, Mato Grosso do Sul, anuncia edital para diversos cargos.

Com salários totalmente atrativos, o edital anuncia que os interessados poderão se inscrever entre os dias 26 de junho e 06 de agosto, através do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo de:

R$ 95,00 para os cargos de nível médio e

R$ 115,00 para cargos de nível superior.

Vagas concurso público

Confira a seguir as oportunidades:

Cargos Vagas Nível de escolaridade Salários Assistente Administrativo 50 Médio R$ 2.077,31 Enfermeiro 06 Superior R$ 5.370,08 Fonoaudiólogo 06 Superior R$ 5.370,08 Psicólogo 09 Superior R$ 5.370,08 Assistente Social Educacional 05 Superior R$ 5.370,08 Psicólogo Educacional 05 Superior R$ 5.370,08 Professor (diversos) 294 Superior R$ 3.136,08

Como serão as provas do concurso Dourados?

As provas deste concurso público estão marcadas para 17 de setembro e as etapas variam a depender do cargo. Confira:

Enfermeiro, Fonoaudiólogo e Psicólogo – NÍVEL SUPERIOR:

a) Primeira Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de Conhecimentos Gerais e Específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Etapa: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.



Você também pode gostar:

Educação (Assistente Social Educacional, Psicólogo Educacional, Professor de Artes, Professor de Apoio Pedagógico Educacional e Professor de Língua Inglesa) – NÍVEL SUPERIOR:

a) Primeira Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de Conhecimentos Gerais e Específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Etapa: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

As provas serão divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Ao todo são 60 questões. Segundo o edital, os cargos para nível superior ainda contarão com avaliação de títulos.

Serão convocados para a avaliação de títulos somente os candidatos habilitados na prova objetiva, para todos os cargos, e que atinjam a condição até o limite de 10 vezes o número de vagas ofertadas, mais os empatados no total de pontos na última posição.

Provas deste concurso público para nível médio

São 50 vagas para assistente administrativo. Os cargos terão as principais atribuições:

executar tarefas administrativas, operar sistemas administrativos e microcomputadores, auxiliar no desenvolvimento de planos, programas, projetos e estudos, prestar informações aos usuários, analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, executar outras atividades afins.

A avaliação, por sua vez, vai acontecer em duas fases:

a) Primeira Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de Conhecimentos Gerais e Específicos, de caráter eliminatório e classificatório.

b) Segunda Etapa: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

Concurso público para saúde

O edital também oferta vagas para profissionais de saúde. Ao todo são 31 vagas para estes cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Enfermeiro 6 R$ 5.370,08 Fonoaudiólogo 6 R$ 5.370,08 Psicólogo 9 R$ 5.370,08 Assistente Social Educacional 5 R$ 5.370,08 Psicólogo Educacional 5 R$ 5.370,08

Sobre os requisitos, variam a depender do cargo:

Enfermeiro : Graduação em nível superior em Enfermagem e Inscrição no Conselho Regional de

: Graduação em nível superior em Enfermagem e Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem (COREN);

Fonoaudiólogo : Graduação em nível superior em Fonoaudiologia e Inscrição no Conselho Regional de Fonoaudiologia (CREFONO);

: Graduação em nível superior em Fonoaudiologia e Inscrição no Conselho Regional de Fonoaudiologia (CREFONO); Psicólogo : Graduação em nível superior em Psicologia e Inscrição no Conselho Regional de Psicologia (CRP);

: Graduação em nível superior em Psicologia e Inscrição no Conselho Regional de Psicologia (CRP); Assistente Social Educacional : Graduação em nível superior em Serviço Social e Inscrição no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS);

: Graduação em nível superior em Serviço Social e Inscrição no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS); Psicólogo Educacional: Graduação em nível superior em Psicologia e Inscrição no Conselho Regional de Psicologia (CRP).

Provas objetivas concurso público

Acontecerá no dia 17 de setembro e será dividida da seguinte forma:

Enfermeiro, Fonoaudiólogo e Psicólogo: Língua Portuguesa – 15 questões (peso 1,0) Noções de Informática – 10 questões (peso 1,0) Noções de Administração Pública – 10 questões (peso 1,0) Conhecimentos Específicos – 25 questões (peso 1,4)



Assistente Social Educacional e Psicólogo Educacional: Língua Portuguesa – 15 questões (peso 1,0) Noções de Informática – 10 questões (peso 1,0) Legislação – 10 questões (peso 1,0) Conhecimentos Específicos – 25 questões (peso 1,4)



Os candidatos ainda realizarão avaliação de títulos. A nota final dos candidatos convocados e considerados habilitados na Análise de Títulos será igual ao total da soma de pontos obtidos em todas as etapas realizadas, que definirá a ordem de Classificação Final no Concurso.

Clique aqui e acesse o edital