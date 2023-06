PREFEITURA de Grupiara – MG abre concurso público para TODOS os NÍVEIS

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Grupiara abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 111 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Operador de Máquinas e Veículos Pesados (3 vagas); Mecânico (1 vaga); Agente Sanitário (3 vagas); Recepcionista (4 vagas); Agente administrativo (3 vagas); Fiscal de Tributação (1 vaga); Professor de Ensino Infantil e Pré-Escolar (4 vagas); Administrador Escolar (1 vaga); Supervisor Pedagógico (1 vaga); Educador Físico (2 vagas); Controlador Interno (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Psicólogo (2 vaga); Assistente Social (1 vaga); Servente Escolar (3 vagas); Jardineiro (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (11 vagas);

Guarda Noturno (2 vagas); Porteiro (4 vagas); Motorista de Veículos Leves (3 vaga); Pedreiro (1 vaga); Salva Vidas (1 vaga); Motorista de Ambulância (2 vagas); Lavador de Veículos e Máquinas (1 vaga); Motorista de Veículos Pesados (4 vagas); Técnico de Enfermagem (4 vagas); Técnico em Assistência social (1 vaga); Apoio Administrativo (5 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais, Jardinagem, Manutenção de Praças e Logradouros (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais, Faxineira, Cantineira (2 vagas);

Auxiliar de Farmácia (1 vaga); Auxiliar de Saúde Bucal (2 vagas); Monitor de Sala Educação Infantil (4 vagas); Técnico em Informática (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais e Limpeza (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais, de Construção e Carregamento de Cargas (3 vagas); Coveiro (1 vaga); Técnico de Laboratório (2 vagas); Agente de Saúde (2 vagas); Fiscal Sanitário (1 vaga); Fiscal de Obras e serviços (1 vaga); Auxiliar de Enfermagem (2 vagas); Cantineira (4); Auxiliar de Limpeza (3 vagas); Auxiliar de Mecânico (1 vaga); e Técnico de Ensino (4 vagas).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.320,00 a R$ 1.860,12, por carga horária de 22,5 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de agosto de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Versátil Soluções, ou presencialmente, na Prefeitura Municipal, localizado na Rua José Ferreira de Castro, nº 09, centro, no horário das 8h às 11h e de 13h as 16h.

O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 95,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 4 de agosto de 2023, conforme edital.

PROVAS



Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e desenho geométrico, conhecimentos gerais e atualidades, conhecimentos específicos e legislação e noções básicas de informática, a serem aplicadas no dia 24 de setembro de 2023 , às 9h30, na Escola Estadual Coronel José Faleiros de Aguiar;

prova prática para os cargos de Motorista de Ambulância, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas e Veículos Pesadas;

para os cargos de Motorista de Ambulância, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas e Veículos Pesadas; prova de títulos para os cargos de nível superior.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui