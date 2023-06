PREFEITURA de Guarulhos – SP anuncia Concurso público com 60 VAGAS

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Guarulhos anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 60 vagas para o cargo de professores de educação básica.

As oportunidades são para docentes com atuação no ensino infantil, fundamental e anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos – EJA (45 vagas); língua e cultura inglesa (5 vagas) educação física (5 vagas); e educação artística (5 vagas).

Os salários oferecidos varia entre R$ 2.628,43 e R$ 2.943,85, dentre outros benefícios, por carga horária de 25 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 13 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Fundação Vunesp). O valor da inscrição está fixo em R$105,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos pedagógicos e legislação; e conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 10 de setembro de 2023.

com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos pedagógicos e legislação; e conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 10 de setembro de 2023. prova de redação e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Guarulhos – SP



Você também pode gostar:

I – promover aprendizagens significativas, que favoreçam a inclusão dos educandos no mundo da cultura, da ciência, da arte e do trabalho;

II – desenvolver o trabalho considerando a pluralidade sociocultural, respeitando a diversidade dos educandos, tendo em vista o desenvolvimento de valores, atitudes, do sentido de justiça, de solidariedade e ética, essenciais ao convívio social;

III – participar das reuniões pedagógico-administrativas e de atividades relacionadas ao Projeto Pedagógico da Escola;

IV – planejar, elaborar, desenvolver, avaliar e responsabilizar-se pelas atividades pedagógicas em conjunto com o coletivo da escola, embasando-se nas diretrizes da Secretaria Municipal de Educação;

V – discutir coletivamente a organização e utilização dos espaços, dos equipamentos, dos materiais pedagógicos e recursos disponíveis na escola e comunidade;

VI – propor e desenvolver estratégias pedagógicas diferenciadas e/ou encaminhamentos, quando necessário para os educandos que necessitem de maior atenção em relação aos aspectos específicos do desenvolvimento e da aprendizagem;

VII – manter diálogo frequente com os pais dos educandos ou seus responsáveis, informando-os sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem, e obtendo deles dados que possam facilitar o processo educativo;

VIII – elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar coletivamente os projetos desenvolvidos pela/na escola e seus resultados no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos;

IX – participar dos diversos espaços formativos que contribuam para sua prática pedagógica;

X – participar da elaboração do Calendário Escolar, respeitando a carga horária anual, conforme legislação vigente;

XI – articular a integração escola-família-comunidade de modo a favorecer ações conjuntas;

XII – manter atualizados os Diários de Classe e demais registros que revelem o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos; entre outras atividades

EDITAL nº 01/2023: clique aqui