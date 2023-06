PREFEITURA de Ibicaré – SC abre Concurso público para nível fundamental e médio

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Ibicaré abre novo edital de concurso público cujo objetivo é formar cadastro reserva em cargos de nível fundamental e médio na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Copa e Higienização – CNH “B” ou superior e Oficial Administrativo – CNH “B” ou superior.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.944,91 a R$ 2.609,34, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 14h do dia 13 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Aprender SC. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática; higiene e segurança no trabalho; e conhecimentos gerais, a serem aplicadas no dia 30 de julho de 2023.

com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática; higiene e segurança no trabalho; e conhecimentos gerais, a serem aplicadas no dia 30 de julho de 2023. prova prática para o cargo de Agente de Copa e Higienização.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA

leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios e figuras de linguagem, estrutura das palavras, estilística, gramática em geral.

MATEMÁTICA

Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz quadrada de um número qualquer; Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções logarítmicas, exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra de três simples e composta. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano; entre outros assuntos especificado no edital.

CONHECIMENTOS GERAIS

Assuntos de interesse geral – nacional ou internacional – veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local – rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. Mundo contemporâneo: sociedade e cultura brasileira e catarinense. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de Santa Catarina e do Município de Ibicaré; entre outros assuntos especificado no edital.

CONHECIMENTOS HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Noções gerais de higiene e segurança no trabalho. Principais tipos de riscos existentes. Mapa de risco. Equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual e normas de utilização. Gestão da segurança e saúde no trabalho. Doenças ocupacionais, doenças profissionais e doenças do trabalho; entre outros assuntos especificado no edital.

Conteúdos especificos inerente ao cargo podem ser conferido no edital abaixo.

EDITAL PREFEITURA de Ibicaré – SC nº 01/2023: clique aqui