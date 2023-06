PREFEITURA de Ibiraci – MG promove Concurso com SALÁRIO de até R$12 MIL

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Ibiraci promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 14 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fisioterapeuta do PSF (1 vaga); Médico (PSF) (3 vagas); Psicólogo (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde (5 vagas); Agente de Combate a Endemias (1 vaga); Enfermeiro Padrão (PSF) (1 vaga); e Auxiliar de Enfermagem do PSF (2 vagas).

Os salários oferecidos varia entre R$ 2.604,00 a R$ 12.146,11, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 10h do dia 23 de agosto até às 21h do dia 22 de setembro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico da banca organizadora IMAM. O valor da inscrição oscila entre R$ 46,00 a R$ 62,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva a serem aplicadas nos dias 4, 5, 11 e 12 de novembro de 2023;

a serem aplicadas nos dias 4, 5, 11 e 12 de novembro de 2023; prova de títulos para os cargos de nível superior e curso de formação inicial para os cargos de Agente de Combate à Endemias e Agente de Saúde Comunitário.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Promover a conservação, a limpeza, esterilização e a desinfecção de instalações, materiais e equipamentos das unidades de saúde da prefeitura; Participar e colaborar nos projetos educativos e de orientação na área de saúde, bem como divulgar princípios de higiene e profilaxia; Receber e registrar pacientes em consultórios, preencher boletins estatísticos e redigir relatórios das tarefas executadas e colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos; entre outras atividades.

AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO

Elaborar diagnóstico demográfico, sócio-cultural e de áreas de risco da comunidade de sua atuação, utilizando instrumentos apropriados; Estar devidamente habilitado com Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior(CNH); Desenvolver ações e executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; entre outras atividades.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica; Atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; entre outras atividades.

ENFERMEIRO PADRÃO (PSF)

Supervisionar e orientar as equipes de técnicos de enfermagem das unidades locais de saúde no que se refere à manutenção dos registros individuais da população atendida, aos trabalhos de esterilização, acondicionamento e descarte de materiais e instrumental utilizados nos atendimentos, bem como à sua participação nos procedimentos que se fizerem necessários no atendimento aos usuários dos Postos de Atendimento; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui