PREFEITURA de Inajá – PR promove concurso para TODOS os NÍVEIS

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Inajá promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental incompleto: Operador de Máquinas (1 vaga); Tratorista (1 vaga); Agente de Serviços Gerais (5 vagas); Eletricista (1 vaga); Motorista (2 vagas);

Operador de Máquinas (1 vaga); Tratorista (1 vaga); Agente de Serviços Gerais (5 vagas); Eletricista (1 vaga); Motorista (2 vagas); Nível médio/técnico: Auxiliar de Farmácia (1 vaga); Agente de Combate a Endemias (1 vaga); Instrutor de Artesanato (1 vaga); Técnico Agrícola (1 vaga); Técnico em Enfermagem (1 vaga); Técnico em Higiene Dental (1 vaga); Auxiliar Administrativo (1 vaga);

Auxiliar de Farmácia (1 vaga); Agente de Combate a Endemias (1 vaga); Instrutor de Artesanato (1 vaga); Técnico Agrícola (1 vaga); Técnico em Enfermagem (1 vaga); Técnico em Higiene Dental (1 vaga); Auxiliar Administrativo (1 vaga); Nível superior: Professor (5 vagas); Professor de Arte (1 vaga); Professor de Educação Física (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Odontólogo (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Educador Físico (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); e Nutricionista (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.323,33 a R$ 4.755,83, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 10 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto Univida. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com 25 ou 30 questões distribuídas entre as disciplinas língua portuguesa, matemática, noções básicas de informática e/ou conhecimentos específicos, a serem realizadas no dia 20 de agosto de 2023;

com 25 ou 30 questões distribuídas entre as disciplinas língua portuguesa, matemática, noções básicas de informática e/ou conhecimentos específicos, a serem realizadas no dia 20 de agosto de 2023; prova discursiva para os cargos de nível superior, exceto professores;

para os cargos de nível superior, exceto professores; prova prática para alguns cargos de nível fundamental.

para alguns cargos de nível fundamental. prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



Você também pode gostar:

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Inajá – PR

ASSISTENTE SOCIAL

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas a proteção da criança e do adolescente; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da Sociedade Civil; entre outras atividades.

EDUCADOR FÍSICO

Desenvolver programas de educação preventiva à saúde seguindo as diretrizes da atenção primária à saúde. Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; Veicular informações que visem à prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; entre outras atividades.

ENFERMEIRO

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar serviço de assistência de enfermagem na unidade; Participar no planejamento, execução e supervisão das ações de saúde; • Efetuar pesquisas; assistir ao indivíduo, família e comunidade; Executar as atividades de enfermagem do trabalho; Participar na formulação, supervisão, avaliação e execução de programas da saúde pública, maternoinfantil, imunização e outros; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui