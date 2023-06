Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 05 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Odontólogo; Professor de Matemática (1 vaga); Psicólogo; Técnico em Saúde Bucal; Pedreiro (1 vaga); Advogado; Assistente Social; Engenheiro Civil (1 vaga); Engenheiro Ambiental e Sanitarista (1 vaga); e Médico (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.988,36 a R$ 16.686,84, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Ameosc.

Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, poderão realizar a inscrição na Prefeitura Municipal, localizado na Rua Santo Antônio, nº 100, Centro, durante o horário de expediente do órgão, em dias úteis.

O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:



prova objetiva com 35 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 29 de julho de 2023, às 14h30.

com 35 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 29 de julho de 2023, às 14h30. prova prática para o cargo de pedreiro;

para o cargo de pedreiro; prova de títulos para o cargo de professor de matemática, conforme critérios especificados no edital.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Iporã do Oeste – SC

ASSISTENTE SOCIAL: 1 – Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social aplicados a indivíduos, grupos e comunidades. 2 – Elaborar e /ou participar de projetos de pesquisas, visando a implantação e ampliação de serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário. 3 – Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar Junto á equipe de saúde a situação social do indivíduo e sua família. 4 – Fornecer dados sociais para a elucidação de diagnóstico médico e pericial; entre outras atividades.

MÉDICO: – Participar de reuniões, do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e ações conjuntamente com os demais componentes da equipe da Estratégia Saúde da Família; – Opinar à respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua especialidade; – Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados; entre outras atividades.

PEDREIRO: a) Assentar tijolos, telhas, azulejos e ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Assentar e recolocar sanitários. Construir alicerces, levantar paredes, muros, pisos e construções similares. Construir e reparar passeios públicos, assentar lajotas, construir ou reparar meio fios. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas, passeios públicos e estruturas semelhantes; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 012/2023: clique aqui