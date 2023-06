PREFEITURA de Nova Alvorada do Sul

No estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 86 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Fiscal de Tributos (1 vaga); Assistente de Administração (7 vagas); Técnico em Radiologia (1 vaga); Técnico em Enfermagem (7 vagas); Fiscal de Postura (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Assistente Social (2 vagas); Engenheiro Civil (1 vaga); Médico Veterinário; Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico ESF (3 vagas); Cirurgião Dentista (2 vagas); Enfermeiro (2 vagas); Psicólogo (2 vagas);

Operador de Máquina Retroescavadeira (1 vaga); Agente de Combate a Endemias (1 vaga); Instrutor de Informática (1 vaga); Monitor de Ensino (23 vagas); Procurador do Município (1 vaga); Contador (1 vaga); Farmacêutico (2); Bioquímico/Biomédico (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Agente Administrativo (3 vagas); Motorista (4 vagas); Operador de Máquina (7 vagas); Tratorista (7 vagas); Operador de Máquina Motoniveladora (1 vaga); e Operador de Máquina Pá Carregadeira (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.427,82 a R$ 12.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais de trabalho.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 14 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IPPEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 120,00.

PROVAS



Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva a serem aplicadas no dia 6 de agosto de 2023;

a serem aplicadas no dia 6 de agosto de 2023; prova prática e/ou prova de títulos.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Nova Alvorada do Sul – MS

AGENTE ADMINISTRATIVO

Executar serviços de cadastro, fichário e arquivo; executar serviços relativos às áreas de pessoal, material, apoio administrativo, organização e métodos; realizar serviço de recepção e protocolização de documentos; atender ao público interno e externo; atender ao telefone; executar serviço de fotocopiar documentos. Executar outras tarefas de apoio administrativo, relacionadas ao setor de lotação; entre outras atividades.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Realizar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Realizar visitas domiciliares, vistoria do imóvel e detalhar as orientações para eliminar as situações de risco encontradas; notificação de doenças e agravos; investigação epidemiológica; diagnóstico laboratorial de agravos de saúde pública; entre outras atividades.

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Redigir e digitar a correspondência e documentos de rotina, observando os padrões estabelecidos de forma e estilo para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa; executar serviços de cadastro, fichário, arquivo e digitação; executar serviços relativos às áreas de pessoal, material, apoio administrativo, organização e métodos; executar outras tarefas de apoio administrativo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui