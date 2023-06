PREFEITURA de Passo Fundo – RS promove Concurso público para PROFESSORES

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é a formação de cadastro reserva para Professores em várias áreas.

A oportunidade oferecida é para áreas de Filosofia; Geografia; Inglês; Anos Iniciais; Artes; e Ensino Religioso. Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham licenciatura plena, conforme a respectiva área do cargo pleiteado.

O salário oferecido mensal será no valor de R$ 2.379,37, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 12h de 19 de junho até as 12h do dia 19 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetivas Concursos.

Para os candidatos que não tiverem acesso a à internet poderão dirigir-se à Escola das Profissões, localizada na Avenida Brasil Leste, nº 839, Lot. Victor Issler, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, em dias úteis.

O valor da inscrição está fixo em R$ 40,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:



prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; raciocínio lógico/matemática; legislação; didática e metodologia de ensino; e conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 13 de agosto de 2023;

com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; raciocínio lógico/matemática; legislação; didática e metodologia de ensino; e conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 13 de agosto de 2023; prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Análise e Interpretação de Textos: Compreensão global das informações. Reconhecimento da estrutura do texto e dos parágrafos. Identificação das ideias principais e secundárias, pressuposições e inferências; entre outros assuntos. 2. Textualidade: Coesão, coerência, argumentação e intertextualidade. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. 3. Fonologia: Letras (consoantes, vogais e semivogais). Fonemas. Encontros vocálicos. Dígrafos. Encontros consonantais; entre outros assuntos especificado no edital.

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA

1. Teoria dos Conjuntos: Conceitos, relações de pertinência e inclusão, subconjuntos, conjunto das partes de um conjunto, operações com conjuntos. 2. Análise Combinatória: princípio fundamental de contagem, permutação (simples, circular e com repetição), arranjo, combinação (simples e com repetição). 3. Probabilidade: Conceitos, cálculo de probabilidade, axiomas da probabilidade, eventos independentes, entre outros assuntos especificado no edital.

LEGISLAÇÃO

1. Normas Legais: – BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (Art. 1º ao 9º, Art. 12 ao 16, Art. 18 ao 19, Art. 29 ao 31, Art. 33, Art. 37 ao 41, Art. 59, Art. 76 ao 83, Art. 156, Art. 165, Art. 205 ao 214). – BRASIL. Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. – BRASIL. Lei nº 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa Idosa. – BRASIL. Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros assuntos especificado no edital.

Conteúdos especificos inerente ao cargo podem ser conferido no edital abaixo.

ATRIBUIÇÕES

Preparar planos de aula; elaborar provas; presidir a aplicação de provas e julgá-las; manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos problemas de educação e da vida escolar; atender à convocação para reuniões com autoridades de ensino; participar de atividades extraclasses; incentivar o desenvolvimento das instituições escolares e propugnar pela criação de novas; dirigir instituições escolares, de acordo com determinação superior, sem prejuízo dos trabalhos de classe; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2023: clique aqui