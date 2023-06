Prefeitura de Penedo certifica 185 estabelecimentos com o Selo de Qualidade da Vigilância Sanitária

Assessoria SEMS Penedo

A noite desta quinta-feira (1º), no Theatro Sete de Setembro, foi para celebrar as boas práticas alimentares e de higiene de diversos setores de Penedo com a 2ª edição da entrega do Selo de Qualidade da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Além de empresários e lojistas, o evento contou com a presença do Prefeito Ronaldo Lopes, do Secretário Executivo da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Guilherme Lopes; da Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça; do Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária de Penedo, Ângelo Mendes; do Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Manoel Messias Lima (Messias da Filó); do Secretário Municipal de Turismo de Penedo, Jair Galvão; do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, Pedro Felipe Queiroz; da Vice Presidente do Sindlojas Penedo, Rubenia Oliveira; e do Vereador Denys Reis.

A solenidade certificou 185 empresários que receberam uma nota de excelência para seu estabelecimento, sendo que em 2022 foram emitidos 90 certificados, o que representa um grande avanço nos serviços prestados pelos estabelecimentos penedenses. Ter a classificação A da Vigilância Sanitária significa que a população e turistas podem confiar nos serviços oferecidos nestes locais.

“Nós estamos felizes por ver que os estabelecimentos estão sempre buscando se adequar às normas, o que comprova a evolução de um ano para o outro do número de selos entregues. Os estabelecimentos se adequaram, se regularizaram e hoje estão aqui recebendo o certificado de excelência”, disse o Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária de Penedo, Ângelo Mendes.

Para a Secretária Municipal de Saúde, o evento serve para estimular as boas práticas sanitárias e prezar pela saúde dos consumidores.

“Receber o selo é deixar exposto para toda a sociedade a aprovação da Vigilância Sanitária e que todos podem confiar que as normas e regulamentos exigidos pela ANVISA. O selo traz confiança ao consumidor e, por isso, é importante que os empresários deixem ele visível para todos”, ressalta Waninna Mendonça.

Para ser qualificado com a certificação do setor vinculado à SEMS Penedo, o estabelecimento precisa receber nota de excelência e não receber nenhuma notificação de irregularidade nas últimas três inspeções da Vigilância Sanitária.

“A Secretaria Municipal de Saúde está de parabéns por essa iniciativa de certificar a excelência desses estabelecimentos. Os empresários também merecem parabéns, porque Penedo é uma cidade turística e esse selo mostra para o nosso povo e visitantes que podem confiar naquele local”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.

Pioneirismo de Penedo

Penedo é pioneira em Alagoas na entrega dessa identificação que premia os estabelecimentos sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária e que receberam a classificação A de qualidade, que varia em uma escala de A até E, seja em escolas, hotéis, consultórios médicos, academias, lanchonetes e restaurantes.

“Esse selo começou no ano passado, quando eu era Secretário Municipal de Saúde e perguntei ao Ângelo se podíamos mostrar para a população quais os estabelecimentos não se adequavam e ele falou que não podia, mas poderíamos destacar os estabelecimentos que cumprem as normas, então o selo foi criado. Hoje eu tomei conhecimento da dimensão que essa iniciativa ganhou porque dobramos a quantidade de locais certificados. A fiscalização continua a mesma, mas a população começa a cobrar e os empresários se adequaram. Isso significa que o objetivo que a gente esperava está sendo alcançao”, explica Guilherme Lopes.

Texto Gabriela Flores

Fotos Deywisson Duarte