Prefeitura de Penedo é cidade sede da Jornada de Atualização Médica promovida pelo CREMAL

A gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo se torna parceira na realização da Jornada de Atualização Médica. O evento é uma iniciativa do Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas (CREMAL), e ocorrerá de 13 a 15 de junho no tradicional Theatro Sete de Setembro, estabelecendo Penedo como um centro de excelência em educação continuada em medicina.

O renomado infectologista Dr. José Maria Constant coordena o evento, que tem como propósito disseminar informações e novidades pertinentes à área médica para profissionais e estudantes da região. A programação conta com uma série de palestras de diversos especialistas renomados em suas áreas.

A abertura será no dia 13 de junho, com um debate sobre Ética Médica liderado pela Dra. Márcia Rebelo. Seguem-se dois dias repletos de conhecimentos relevantes, abordando temas como diabetes, esquistossomose, arboviroses, hipertensão arterial, tuberculose, restrições terapêuticas na gestação, ansiedade, depressão, epilepsia, cuidados paliativos na atenção básica, reumatismo, medidas profiláticas em doenças infecciosas e hanseníase, entre outros.

Apoiar esta iniciativa representa um grande orgulho para a Prefeitura de Penedo, contribuindo significativamente para a atualização dos profissionais de saúde locais e, consequentemente, elevando a qualidade da assistência médica oferecida à população.

O evento é direcionado a médicos e estudantes de Medicina e a inscrição é gratuita. Para acessar a programação completa do evento e realizar sua inscrição, visite o site do CREMAL: www.cremal.org.br e o link para a inscrição é: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOuI2lmrqeeWWn9zPHJ7NTMr4syiwxNPaRBV88M2hDJj5Owg/viewform

O Prefeito Ronaldo Lopes reitera a relevância da contínua atualização dos profissionais de saúde: “A medicina é um campo de incessante inovação, e é vital garantir que nossos profissionais estejam a par das últimas descobertas. Estamos honrados em auxiliar o CREMAL nesta empreitada, confiantes de que os resultados trarão benefícios imensuráveis para a saúde de nossa comunidade.”

A cidade de Penedo vem se destacando como um centro de eventos de diversas áreas, desde o cultural e esportivo até o acadêmico, como a Jornada de Atualização Médica. Esses eventos não apenas enriquecem a comunidade local, mas também atraem visitantes de outras regiões, fomentando o consumo em hotéis, pousadas, restaurantes e outros comércios locais, promovendo o desenvolvimento econômico. O prefeito Ronaldo Lopes compreende o impacto dessas iniciativas e apoia vigorosamente a diversificação dos eventos realizados na cidade, potencializando Penedo como um destino multifacetado e dinâmico.

Abaixo, confira a programação completa do evento:

Data Horário Palestra Palestrante 13.06 20h00 Abertura 20h10 Ética Médica Dra. Márcia Rebelo 14.06 08h30 Diabetes Dra. Márcia Pinto 09h20 Diabetes: Medidas Dietéticas no SUS Nutricionista Dália Guimarães 10h25 O que o Clínico Deve Saber do Urologista Dr. Humberto Montoro 11h25 Esquistossomose: Diagnóstico e Tratamento Dr. Fernando Pedrosa 14h00 Arboviroses Dr. José Maria Constant 15h00 Hipertensão Arterial Dr. Francisco Costa 16h05 Tuberculose Dr. André Constant 15.06 08h30 Gestação: Restrições Terapêuticas Dra. Gilza Bulhões 09h10 Ansiedade / Depressão para o Clínico Dr. Guilherme Constant 10h15 Epilepsia para o Clínico Rafael Valeriano 11h05 Cuidados Paliativos na Atenção Básica Dra. Helena Medeiros 14h00 Além do Reumatismo Dr. Fernando Andrade 14h50 Medidas Profiláticas em Doenças Infecciosas (Tétano, Raiva – novo protocolo) Dr. André Constant 15h55 Hanseníase Dr. Karlisson Valeriano

Não perca a oportunidade de se atualizar com os mais recentes avanços em diversos campos da medicina. Garanta já a sua vaga!