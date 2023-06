Prefeitura de Penedo e Corpo de Bombeiros promovem treinamento de primeiros socorros e prevenção de incêndios

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo, em parceria com o 6º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), realizou um treinamento de primeiros socorros e prevenção de incêndios. O curso abordou técnicas essenciais para agir em situações de emergência, tanto em domicílios como em eventos, antes da chegada dos serviços de resgate, como o SAMU ou os próprios bombeiros.

Participaram dos treinamentos realizados nesta segunda-feira, 12, funcionários da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) e setor de Tecnologia da Informação.

De acordo com a Coordenadora de Planejamento e Eventos da SETUREC, Roanne Andrade, a parceria entre a prefeitura e o Corpo de Bombeiros é fundamental para promover esse treinamento tão importante.

“É essencial que as pessoas saibam como agir em casos de emergência e esse treinamento oferece conhecimentos práticos para lidar com diferentes situações, inclusive com fogos”, ressaltou.

O Tenente Everaldo, do Corpo de Bombeiros, destacou a importância da prática durante o treinamento. “Nós apresentamos a teoria e, em seguida, colocamos em prática com simulações reais, utilizando bonecos e nosso pessoal para reproduzir situações reais de emergência”, explicou.

Além de preparar os participantes para lidar com situações de emergência, o treinamento também teve como objetivo fortalecer a capacidade de resposta durante eventos. A preparação e capacitação dos envolvidos são fundamentais para garantir a segurança de todos em caso de necessidade.

A parceria entre a prefeitura e o Corpo de Bombeiros evidencia o compromisso em promover a segurança da população e fortalecer as ações de prevenção e resposta às emergências. A iniciativa contribui para a formação de cidadãos mais preparados e conscientes, capazes de agir de forma eficiente em momentos críticos.

A Prefeitura de Penedo reforça a importância da participação em treinamentos de primeiros socorros e prevenção de incêndios, e incentiva a população a buscar capacitação para garantir a segurança e bem-estar de todos.