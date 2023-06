Prefeitura de Penedo e Trakto formam primeira turma de investimento pioneiro em educação pública no Brasil

Secom PMP e Assessoria Trakto

O convênio firmado entre a empresa alagoana Trakto Design e a Prefeitura de Penedo forma a primeira turma de professores da rede pública do Brasil capacitados para utilizar a plataforma Trakto Educação.

A qualificação na ferramenta digital que disponibiliza infinitas possibilidades coloca 107 docentes da Prefeitura de Penedo na vanguarda dos avanços viabilizados por meio da parceria entre o setor público e a iniciativa privada.

A conquista para professores e professoras da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi comemorada no Theatro Sete de Setembro, na noite de terça-feira, com a entrega do certificado de conclusão do primeiro módulo da formação continuada que será estendida para os demais profissionais do magistério.

“Penedo está sendo pioneira nesse processo, ao lado da Trakto, porque a nossa rede de ensino recebeu investimentos que tornam possível a implantação da plataforma. Cada professor da Semed tem o seu computador e todas as escolas têm pelo menos dois carrinhos com chromebooks, cada um com 36 modelos desse computador, para os estudantes”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes sobre as condições indispensáveis ao convênio.

E os avanços não param. Durante a solenidade, Luciano Lucena (gestor da Semed Penedo) anunciou que o município vai investir mais R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em equipamentos para escolas, estudantes e professores da Prefeitura de Penedo.

O responsável geral da Trakto Educação, César Oliveira, o evento foi capaz de reunir tanto os professores formados quanto os envolvidos na construção e realização da capacitação.

“Foi um momento muito satisfatório que representou o pontapé inicial dessa formação contínua da Trakto Educação. Falamos sobre o projeto, apresentamos alguns dados sobre a formação e também sobre os próximos passos previstos. Todo mundo saiu muito empolgado e os educadores abraçaram de fato essa ideia da tecnologia aliada à educação. Estão todos ansiosos para os próximos módulos e as novidades previstas para os dois anos de duração do projeto”, destacou César.

Para Tiago Mochileiro, embaixador da Trakto Educação, a formatura veio cheia de significado para os professores que acolheram toda equipe envolvida, interagindo e aprendendo ativamente.

“Foi um momento que marcou mesmo, o olhar e o sorriso dos professores ao receber o certificado dizia tudo. O significado dessa formação vai além do certificado, simboliza a ampliação dos horizontes e conhecimentos desses educadores, de poder se qualificarem e se atualizarem tecnologicamente. Estou feliz demais em participar desse projeto tão incrível que está só começando em Penedo que sai na frente como uma cidade que desponta no caminho de fortalecer e potencializar a educação por meio da inovação”, complementa Tiago.

Sobre a Trakto

A Trakto é uma ferramenta global de design escalável com inteligência artificial para empresas. A startup alagoana foi fundada em Maceió (AL) há 10 anos. Com quase 1 milhão de usuários em sua plataforma, a startup oferece aos empreendedores digitais várias ferramentas para seus negócios, como apresentações, propostas comerciais, contratos, e-books, posts para redes sociais, entre outros serviços.

Em 2021, a Trakto captou cerca de R$ 7 milhões com a Black Founders Fund, do Google, a E3 Negócios e a Capt All. Além disso, foi selecionada pelo Google for Startups para participar da edição 2022 do Black Founders Fund e também pela Endeavor para fazer parte do seu programa de aceleração Scale-up 2022.1. No mesmo ano, realizou a quinta edição do Trakto Show, considerado o maior evento combinado de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Nordeste brasileiro.

Em 2023, a empresa lançou a Trakto Educação, uma plataforma de soluções para promover a digitalização do ensino público, a inclusão tecnológica de comunidades escolares inteiras e, assim, contribuir para aprimorar os indicadores de qualidade da educação.

Galeria de imagens (Deywisson Duarte/Secom PMP)