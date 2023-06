Prefeitura de Penedo entrega mais de 200 kits para os agentes comunitários de saúde, de endemias e Vigilância Sanitária

Ao todo, foram entregues 204 kits com fardamento e equipamentos essenciais para o trabalho dos agentes de saúde

Assessoria SEMS/PMP

Em uma demonstração contundente de valorização dos servidores municipais, o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, liderou nesta quarta-feira (07) a entrega de fardamentos e equipamentos de trabalho aos Agentes Comunitários de Saúde, aos Agentes de Endemias e à equipe da Vigilância Sanitária. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), ocorreu no Teatro Sete de Setembro.

Com palavras motivadoras e recheadas de reconhecimento, o prefeito Ronaldo Lopes enalteceu a relevância dos agentes de saúde no município: “Nossos agentes visitam as casas, os terrenos e inspecionam estabelecimentos para garantir a saúde de todos. Eles estão cientes de cada problema em cada lugar e isso é fazer saúde com a vontade de fazer. Fico muito satisfeito quando trabalho com a SEMS e vejo que, em diferentes setores, temos pessoas dedicadas e que procuram servir ao povo penedense”, expressou Ronaldo Lopes.

A Secretária de Saúde, Waninna Mendonça, elogiou e ressaltou a classe que sempre busca melhorias visando promover um trabalho ainda mais eficiente:

“Tenho acompanhado a luta da classe por melhorias na qualidade do trabalho e nos fardamentos. Este momento aqui hoje é de valorização, é sobre a importância de vocês serem vistos e identificados pela população, por isso a necessidade de estarem fardados. O trabalho de vocês deve ser reconhecido. E quero agradecer pelos serviços que vocês prestam”, disse Waninna.

No total, a entrega contemplou 204 conjuntos de uniformes e equipamentos indispensáveis para o trabalho dos profissionais de saúde, distribuídos da seguinte maneira: 148 destinados aos ACS, 47 aos ACE e 9 à equipe da Vigilância Sanitária.

A solenidade contou também com a presença do Vice-Prefeito, João Lucas, do Secretário Executivo de Ações de Saúde, Guilherme Lopes, do Vereador Marcelo Pereira, do Diretor da Vigilância Sanitária, Ângelo Mendes, da Diretora da Atenção Primária, Monike Damasceno, da Superintendente de Vigilância em Saúde, Jamilla Peixoto, do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, João Santiago Calumby e do Presidente da Comissão ACE e ACS, Márcio Monteiro.

A importância dos agentes

Os ACSs fazem parte da equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde e desenvolvem ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, focando nas atividades educativas em saúde, em domicílios e coletividades. Já o ACE inspeciona residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais em busca de focos endêmicos. Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária. A equipe da Vigilância Sanitária é responsável por promover a saúde da população. Para isso, atuam como fiscais, visitando estabelecimentos e analisando se estes oferecem a segurança necessária.

