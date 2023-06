Prefeitura de Penedo funciona normalmente após o feriado de Corpus Christi

Secom PMP

Todos os setores da Prefeitura de Penedo funcionam normalmente na próxima sexta-feira, 09, inclusive com aulas nas unidades da rede pública municipal e atendimento à população nos postos de saúde.

As demais repartições públicas do município também continuam com expediente normal no dia seguinte ao feriado nacional de Corpus Christi (quinta-feira, 08 de junho), data em que ficam mantidos os serviços essenciais de responsabilidade da Prefeitura de Penedo.

O trabalho volta ao seu padrão diário na sexta, 09, acompanhando a retomada do funcionamento do comércio e da rede bancária em Penedo.