Prefeitura de Penedo lança campanha do IPTU 2023

Contribuintes penedenses estão recebendo o carnê do IPTU 2023, campanha lançada pelo município cuja administração devolve ao povo, em obras e serviços de qualidade, o que se arrecada com taxas e impostos municipais.

Além do trabalho da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas nos bairros e povoados, a modernização do funcionamento da Prefeitura de Penedo é outra marca da gestão atual, priorizando a qualidade dos serviços prestados à população.

O cadastro imobiliário da cidade foi modernizado, com investimentos em equipamentos e sistema de georreferenciamento, atualização ignorada por muito tempo e que gerava cobrança maior do IPTU para os 22.913 contribuintes cadastrados até o ano passado.

Prefeitura de Penedo implanta tecnologias inovadoras

A iniciativa imprescindível para o aprimoramento das obrigações do município contabiliza atualmente 32.873 imóveis na base de dados do setor de tributos, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ).

O trabalho que inclui cruzamento de informações das empresas prestadoras dos serviços de água e energia elétrica viabiliza o que se chama de justiça fiscal, fundamentada em critérios que consideram principalmente a urbanização de cada bairro de Penedo.

Além disso, há casos de isenção do IPTU previstos por lei que podem ser conferidos clicando aqui.

Considerando que a efetivação do novo cadastro imobiliário pode gerar informações divergentes no IPTU, o contribuinte pode tirar sua dúvida e solicitar a adequação no setor de tributos que funciona na Avenida Getúlio Vargas, vizinho da Procuradoria Geral do Município, no horário entre 7h30 e 13h30.

Vale ressaltar que há desconto de 20% para pagamento da cota única do IPTU, oportunidade aberta até o dia 31 de julho. Quem optar pelo pagamento parcelado, a primeira das seis parcelas também ser quitada até 31 de julho.

Também é possível consultar a situação do imóvel e emitir as respectivas guias no portal eletrônico da Prefeitura de Penedo, clicando aqui.