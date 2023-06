Prefeitura de Penedo lança Vacina no Braço, Pão na Mão para incentivar adesão à vacina contra gripe

Assessoria SEMS Penedo

Trazer inovações e soluções para garantir a saúde da população é compromisso da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas e para aumentar a cobertura vacinal contra a gripe Influenza (H1N1), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) inicia nesta terça-feira (06), a ação “Vacina no Braço, Pão na Mão”.

A SEMS Penedo está levando a imunização para mais perto das pessoas, utilizando o ‘carro da vacina’ em bairros de Penedo, sempre a partir das 17h30, com uma equipe de saúde pronta para vacinar, conforme cronograma abaixo do texto.

E quem receber a dose da vacina nesse sistema, vai ganhar cinco pães. A expectativa da Secretaria de Saúde de Penedo é distribuir mais de 1.500 pães durante a ação em cada área visitada.

A estratégia que visa proteger o povo de Penedo é uma parceria com o programa Educação Solidária, da Secretaria Municipal de Educação, e tem como objetivo realizar uma busca ativa de pessoas que ainda não tomaram a vacina.

Dessa forma, a Prefeitura de Penedo evita que o vírus circule com facilidade no município. A novidade faz parte de uma série de ações estratégicas realizadas pela SEMS Penedo, após o Ministério da Saúde liberar a vacinação contra a gripe para toda a população acima dos seis meses de idade.

Vale lembrar que a campanha foi prorrogada até o dia 30 de junho e já houve a imunização de professores de escolas públicas e privadas, das forças de segurança e da população em geral, inclusive nos sábados do mês maio com o Expresso Saúde em pontos estratégicos, culminando com drive-thru na Praça Jácome Calheiros no último dia 27 de maio.

Cronograma Vacina no Braço, Pão na Mão

06/06 – Posto de Saúde da Vila Mathias

07/06 – Praça da Santa Luzia

12/06 –Porta do Colégio Estadual

13/06 – Praça Santa Cruz, no Raimundinho 09

14/06 – Praça do Raimundinho, no Oiteiro

16/06 – Posto de Saúde Gabriel 04